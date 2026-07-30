Трансфер №8 на "Герена" е факт! Левски се похвали с още един нов (СНИМКА)

Българският шампион Левски официално обяви поредното си попълнение през летния трансферен прозорец. До момента "сините" се подсилиха със седем нови футболисти. Това са Давид Кусо, Алекс Сентейес, Мехди Мубарик, Сержиньо, Рейналдо, Адриан Райчев и Стивън Стоянчов. Отборът на Хулио Веласкес се намира на гребена на вълната, след като продължи участието си в Шампионска лига и си гарантира място в основната фаза на Лигата на конференциите в най-лошия случай. В този важен момент, обаче, стана ясно, че един от основните играчи ще отсъства задълго от терените.

Левски обяви осмото си ново попълнение за лятото

Десният бек на "сините" Оливие Камдем пропусна последните четири мача на отбора, след като получи контузия при гостуването на Борац в първия предварителен кръг на Шампионска лига. Сега стана ясно, че той ще се подложи на операция и ще пропусне около 4 месеца. По тази причина ръководството на Левски не се забави и договори нов краен бранител. Часове, след като колегите от Sportal.bg. съобщиха за трансфера, клубът обяви името на новата си перла.

Хевертон пристигна на "Герена"

Става въпрос за десния краен защитник Хевертон. "Сините" обявиха пристигането му чрез пост в социалните мрежи. Футболистът преминава на "Герена" като свободен агент от португалския Жил Висенте, където беше под наем. Той записа 24 мача в местния елит през миналия сезон, като основно се подвизаваше по десния фланг на защитата. При нужда Хевертон е минавал и отляво, където също се справя на високо ниво. 25-годишният бранител е играл още за отборите на Ещрела Амадора, Кунс Парк Рейнджърс и Витория Гимараеш.

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