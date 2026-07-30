След провала на "Анфийлд": Спрягат бившия мениджър на Ливърпул за няколко треньорски позиции

След като спечели титлата във Висшата лига в дебютния си сезон, Арне Слот бе смятан за точния мениджър на Ливърпул. Нидерландецът имаше трудната задача да наследи Юрген Клоп, но го направи по най-добрия начин и спечели доверието на феновете и ръководството. Въпреки триумфа, се забеляза, че мърсисайдци се мъчат на моменти под ръководството на новия си наставник. През втората му кампания това вече си пролича много ясно. Въпреки похарчените рекордни суми за трансфери, Ливърпул не успя да оправдае очакванията.

Слот е фаворит е за треньор в клуб в Саудитска Арабия

Тимът се представи много неубедително по време на втория сезон на Слот начело и единствено слабата игра на останалите отбори му помогнаха да си осигури класиране в Шампионска лига. По тази причина ръководството предприе крайни действия и уволни Слот, а на негово място доведе Андони Ираола. Откакто остана без работа, нидерландският специалист е спряган за няколко свободни позиции. След провала на родината му на Мондиал 2026, предизвикал раздялата със селекционера Роналд Куман, Слот бе свързван с националния отбор.

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Оттогава насам се съобщава, че Слот води преговори с нидерландската футболна федерация, за да наследи Куман на поста. Междувременно той отхвърли оферта на Фулъм. Сега 47-годишният тактик е спряган за треньорския пост в още един клуб. Според обикновено надеждния британски журналист Бен Джейкъбс, Арне Слот е кандидат за заместник на Матиас Яйсле в саудитския отбор Ал Ахли. Оставката му в четвъртък предизвика незабавни последствия за Слот, който изненадващо се озова начело в списъка с кандидати на клуба. Очаква се през следващите дни да стане ясно какво следва за двете страни.

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