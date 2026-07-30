Внимание, шофьори! Движение само в активната лента в участък от АМ “Струма“

През следващата седмица за премахване на крайпътна растителност временно ще се променя организацията на движение в участък от АМ “Струма“ в област Кюстендил. От 3 август (понеделник) до 7 август (петък), между 7 ч. и 16:30 ч., ще се работи в отсечката от 37-и до 56-км. За изпълнение на планираните дейности поетапно в двете посоки на движение ще се ограничава трафикът в изпреварващата лента и навлизането в аварийната, като превозните средства ще преминават в активната. Още: Ограничено движение в аварийната лента на АМ “Струма“

Агенция “Пътна инфраструктура“ апелира шофьорите да бъдат внимателни, да спазват правилата и ограниченията на скоростта, да не предприемат рискови изпреварвания, с които застрашават безопасността на всички останали пътуващи. Всички граждани и транспортни фирми могат да получават информация за актуалната пътна обстановка от интернет страницата на АПИ - www.api.bg, както и по всяко време от денонощието на тел. 0700 130 20. Още: Към Гърция и обратно: Ето кога ограничават движението на тирове по "Струма" и през дефилето