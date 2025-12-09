Лайфстайл:

Комедията от Яна Титова "Брънч за начинаещи" вече има официален трейлър и първо събитие

09 декември 2025, 14:06 часа 131 прочитания 0 коментара
Комедията от Яна Титова "Брънч за начинаещи" вече има официален трейлър и първо събитие

Единственият брънч, който не се яде, а се гледа, вече има официален трейлър и дата за гала премиера, на която са поканени... всички! Семейната комедия на режисьора Яна Титова "Брънч за начинаещи" тръгва в кината от 13 февруари, а дни преди това зрителите ще могат да се превърнат и в ексклузивни участници на нейната първа прожекция. И то в компанията на актьорите от филма.

От екипа обещават смях до сълзи, близка среща с героите и онази особена магия, която киното носи. Билети могат да бъдат открити в мрежата на EVENTIM, а първи трейлър вече е факт.

Интервю: "Не мога да повярвам, че тази мечта се сбъдна": Яна Титова в Студио Actualno (ВИДЕО)

Най-вкусният филм на 2026 г. събира на едно място Александра Сърчаджиева, Орлин Павлов, Валентина Каролева, Стилиян Стоянов, Жаклин Дочева, Ая Алексиев и Алина Данчева. Към звездната компания се присъединяват и Стоян Дойчев, Стефан Вълдобрев, както и добре познатите Павел Колев, Ицака и Филип Буков. А музиката е дело на Владимир Ампов – Графа, който може би ще се появи и в самата лента...

Създаден от NO BLINK | Pictures, с продуценти Александър Алексиев и Николай Стоичков, филмът дебютира в кината на 13 февруари 2026 г. – точно навреме за уикенд, в който всички празнуват нещо: любов, вино или просто добро настроение.

За още любопитни и полезни статии - очакваме ви във Viber канала ни! Последвайте ни тук!

Фотограф: Яна Блажева

Интервю: Не си представях да играя в комедия: Валентина Каролева в Студио Actualno (ВИДЕО)

В центъра на историята са Крум (Орлин Павлов) и Жана (Валентина Каролева) – изобретателите на здравословния смарт часовник ЖАНИ, които се опитват да спасят компанията си с помощта на бляскав обяд за бъдещ инвеститор. Но всичко поема… да го кажем дипломатично... към комедийна разруха, когато пристигат ексцентричната Росена (Александра Сърчаджиева), нейното семейство и техният уникален мироглед. Следват кулинарни провали, абсурдни сблъсъци и моменти, в които истината излиза наяве: струва ли си да бъдеш перфектен, за да бъдеш истински щастлив?

След "Доза щастие" и "Диада", отличени с множество български и международни награди, Титова отново се завръща на големия екран – този път с филм, който сервира смях, честност и една проста истина: най-важната съставка в живота са хората, с които го споделяш.

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Яна Баярова
Яна Баярова Отговорен редактор
Българско кино Брънч за начинаещи
Още от Кино
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес