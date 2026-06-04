MENAR Migration: Мигрантски преживявания на кино

Миграцията често се обсъжда чрез статистика и политики, но зад всяко число стои човешка история. Именно тези лични разкази за надежда, предизвикателства, адаптация и принадлежност са във фокуса на MENAR Migration – нова филмова инициатива, която използва силата на документалното кино, за да насърчи информираността, разбирането и толерантността към хората с мигрантски и бежански опит.

Първото издание на MENAR Migration ще се проведе от 19 до 28 юни в Културен център G8. Зрителите ще имат възможност да видят пет премиерни заглавия, отличени с множество награди на световните кинофестивали. Проектът е съвместна инициатива на Международната организация по миграция и филмовия фестивал Sofia MENAR.

Събитието ще се открие на 19 юни от 19:00 часа с прожекция на филма "Берачи" на немската режисьорка Елке Засе.

Без техния труд, реколтата по европейските полета и градини щеше да гние. Те са причината да си купуваме евтини плодове и зеленчуци от супермаркетите. Плащат хиляди, за да работят в Европа и да живеят на ръба на закона и в постоянен страх. За нас те са просто евтина работна ръка, а за тях това е път към нов живот, възможност да се прехранват. Резултатът са тонове боровинки и ягоди, попили потта и експлоатацията на милион незаконни имигранти с прости мечти: легално пребиваване и работа на договор.

Повече за програмата на MENAR Migration

След десетки селекции по световните кинофоруми, филмът на Милу Риентис и Ниек Пенингс "Невиждано" ще има своята български премиера. Режисьорите проследяват съдбата на трима бежанци, които живеят в най-голямото африканско гето в Италия - Борго Мецаноне. Всеки споделя своята лична история и трудностите, с които ежедневно се сблъсква. Няма и помен от европейския блян, за който и тримата са мечтали. Таят разочарованието само за себе си, защото роднините им в Африка очакват поредната пратка от "рая", в който живеят мигрантите.

Премиерно ще бъде показан и филмът "Да покориш върха" на Аруа Деймън и Бинур Караевли.

Те са четирима непознати, бежанци по съдба и авантюристи по душа. Обединява ги обща цел: да изкачат най-високия връх на Африка - Килиманджаро, който символично носи името Свобода. Тя е всичко за тях и винаги са се борили да я имат, но дали този път ще се доберат до нея. Единият от тях дори е прикован на количка, но покоряването на върха изглежда нищо, в сравнение с това, през което са минали. Изкачването им е личен подвиг, но и мисия, да покажат на всички, които се мислят за слаби, че силата е в борбата.

"Нощ и мъгла над Кюрдистан" на иранската режисьорка Шилан Саади също е част от програмата на MENAR Migration.

Шилан от години живее в Германия, но не може да скъса връзката с родния Кюрдистан, нито да забрави всички кюрдски езиди, които продължават да живеят под заплаха. Разказва историята на страната като приказка, която, за да няма лош край, просто не свършва. Заснема филм за живота на бежанците, през очите на няколко млади езидки в лагер в Турция. Година след като го е завършила, тя се връща, за да го гледат заедно, но вече толкова много неща са се променили.

С награда на журито от фестивала в Неапол и множество селекции, сред които на фестивалите в Копенхаген, Монпелие, Киев, Рабат и Порто, "Малката Сирия" на Мадалина Роска и Рийм Карсли също ще бъде показан на MENAR Migration.

Рийм, Мохамед и Ясер си спомнят за ужаса, който са преживели в следствие от войната в Сирия: от студентските бунтове в родината, през страха от бягството в непознатото, до несигурния живот в Германия като бежанци.

Сега, години по-късно, те споделят за трудностите, през които са преминали и са готови да помогнат тези, на които им предстои да минат по същия път като бежанци в страната.

Филмите в MENAR Migration се излъчват в рамките на проект „Повишаване на информираността и толерантността на обществото и подкрепа за интеграция“, изпълняван от Международна организация по миграция и финансиран по Националната програма на България по Фонд „Убежище, миграция и интеграция“ 2021–2027, с финансовата подкрепа на Европейския съюз и бюджета на Република България.

Програма

19.06 - 19:00, "Берачите" - "The Pickers" - 80'

20.06 - 19:00, "Да покориш върха" - "Seize the Summit" - 75'

21.06 - 19:00, "Нощ и мъгла над Кюрдистан" - "Night and Fog in Kurdistan" - 85'

22.06 - 19:00, "Малката Сирия" - "Little Syria" - 90'

23.06 - 19:00, "Невиждано" - "The Unseen" - 74'

24.06 - 19:00, "Берачите" - "The Pickers" - 80'

25.06 - 19:00, "Да покориш върха" - "Seize the Summit" - 75'

26.06 - 19:00, "Нощ и мъгла над Кюрдистан" - "Night and Fog in Kurdistan" - 85'

27.06 - 19:00, "Малката Сирия" - "Little Syria" - 90'

28.06 - 19:00, "Невиждано" - "The Unseen" - 74'

Вход: Свободен с покани

MENAR Migration ще се състои в Културен център G8, всички прожекции са с начален час 19:00, а входът е с безплатни пропуски, които се получават от касата на киното. Пропуските ще са налични от 5 юни.