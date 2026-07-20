Екипът на "Стоичков – Имало едно време в България" търси футболисти за легендарни роли

Екипът на игралния филм "Стоичков – Имало едно време в България" обявява национален кастинг за футболисти, които ще вземат участие в една от най-мащабните български филмови продукции, посветени на Христо Стоичков и историческия път на националния ни отбор към четвъртото място на Световното първенство в САЩ през 1994 година.

Продукцията ще пресъздаде едни от най-паметните моменти в историята на българския футбол – легендарните мачове срещу Нигерия, Гърция, Аржентина, Мексико и Германия. За реализирането на тези сцени екипът търси мъже на възраст между 18 и 30 години, които са:

професионални футболисти;

бивши професионални футболисти;

активни състезатели;

любители с отлични футболни умения и много добра физическа подготовка.

Още: Анри Кулев е режисьор на новия български игрален филм "Пилоти"

Предишен актьорски опит не е необходим. Най-важни са реалните футболни качества, естественото движение на терена, спортното телосложение, дисциплината и убедителното присъствие пред камера.

Кастингът е насочен към футболисти, които визуално, физически или като стил на игра могат да напомнят на играчи от националните отбори на Нигерия, Гърция, Аржентина, Мексико и Германия от Световното първенство през 1994 година.

Сред имената, чиито екранни превъплъщения предстои да бъдат избрани, са легенди като Рашиди Йекини, Даниел Амокачи, Джей-Джей Окоча, Диего Марадона, Габриел Батистута, Диего Симеоне, Лотар Матеус, Юрген Клинсман, Андреас Бреме, Хорхе Кампос, Луис Гарсия и още много от емблематичните футболисти, белязали Мондиал '94.

Не е необходимо кандидатите да бъдат точни двойници на конкретен играч. Достатъчно е да притежават подходяща визия, добра физическа подготовка и убедително футболно присъствие.

Още: Звездата на "Дъждът оставя следи": Коя е актрисата в ролята на инспектор Обретенова? (СНИМКИ)

За участие кандидатите трябва да изпратят трите си имена, телефон за връзка и три актуални снимки на casting8movie@gmail.com.

Филмът "Стоичков – Имало едно време в България" ще разкаже историята на едно поколение, което промени българската спортна история завинаги и накара милиони хора да повярват, че невъзможното е възможно.