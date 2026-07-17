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Филмът на Дани Бойл за Рупърт Мърдок открива кинофестивала във Венеция

17 юли 2026, 8:30 часа 599 прочитания 0 коментара
Снимка: Getty Images; колаж: Actualno.com
Филмът на Дани Бойл за Рупърт Мърдок открива кинофестивала във Венеция

Филмът "Ink" ("Мастило"), посветен на възхода на медийния магнат Рупърт Мърдок и на редактора на вестник "The Sun" Лари Ламб, ще открие Международния филмов фестивал във Венеция, съобщиха организаторите, цитирани от АП и АФП. Режисиран от създателя на "Трейнспотинг" Дани Бойл, "Ink" е адаптация по едноименната пиеса на Джеймс Греъм, която пресъздава придобиването на ежедневника "The Sun" от Мърдок през 1969 година.

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Гай Пиърс играе ролята на Мърдок, а Джак О'Конъл е в образа на Ламб във филма, който разказва как двамата превръщат изданието в най-влиятелния таблоид във Великобритания. В продукцията участва и Клеър Фой.

Най-продаваният вестник в света

Снимка: Getty Images

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"Дълго преди "Fox News", сензационните заглавия и Truth Social, десетилетия преди появата на Twitter, Facebook, Google и OnlyFans, тези двама мъже създадоха таблоид, който противно на всички очаквания стана най-продаваният вестник в света", казва Бойл в специално изявление, цитирано от АП. Той добавя, че вестникът "хвърли предизвикателство към статуквото и преобрази нашия свят за съвременната епоха".

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Бойл допълва, че за него е огромна чест неговият филм да открие кинофестивала във Венеция. "Посещавал съм Биеналето много пъти, но това е моето бойно кръщение на филмовия фестивал", казва режисьорът. Премиерата на пиесата е в Лондон през 2017 г., а през 2019 г. е играна и на Бродуей, като получава много номинации и отличия за наградите "Тони", отбелязва АП. "Започнах да пиша пиесата много преди Тръмп и Брекзит", казва Греъм пред АП през 2017 г. "Но бях сигурен, че искам да уловя усещането за популизъм, което вече витаеше във въздуха."

"Ink" ще бъде представен в конкурсната програма на 83-ото издание на фестивала, което започва на 2 септември. Следващата седмица се очаква да бъде представен пълният списък с филми, конкуриращи се за приза "Златен лъв", предава БТА.

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Рупърт Мърдок Кинофестивал Венеция Дани Бойл филми
Яна Баярова
Яна Баярова Редактор
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