Издирват талантлива 12-годишна пианистка, родена с пълна глухота (СНИМКА)

Полицията издирва 12-годишната Мери, която е изчезнала във вторник вечерта в столичния квартал „Дианабад“. По информация на семейството около 18:30 часа момичето е излязло без слуховите си апарати и без мобилния си телефон. Тя е руса и по думите на брат ѝ е облечена в черна рокля на цветя, носи черен клин и бежови маратонки.

Семейството е подало сигнал в полицията около час и половина след изчезването на Мери. Тя е обявена за общодържавно издирване по процедура. В търсенето ѝ се включват всички сили на сектор "Издирване" на СДВР. Ако имате информация за местонахождението на Мери, незабавно подайте сигнал на телефон 112 или в най-близкото районно управление на МВР.

Мери се ражда напълно глуха. Първите месеци от живота ѝ минават без никой да подозира каква битка предстои. Майка ѝ започва да забелязва, че детето не реагира на звуците около себе си, а когато Мери е едва на 9 месеца, диагнозата се потвърждава – пълна загуба на слуха.

Надеждата идва с поставянето на два кохлеарни импланта – първият, когато е на една година, а вторият година и половина по-късно. Следват години на рехабилитация, в които всяка нова дума е истински празник за семейството.

Именно като част от тази рехабилитация майка ѝ я записва на уроци по пиано. Това, което започва като терапия, постепенно се превръща в истински талант. Днес тя е носител на над 30 международни отличия, представяла е България на престижни музикални форуми в Европа, САЩ и Близкия изток и е първият български участник във форума за имплантирани музиканти „Beats of Cochlea“ във Варшава.