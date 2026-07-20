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София Филм Фест гостува за първи път в Чавдар

20 юли 2026, 13:08 часа 403 прочитания 0 коментара
Снимка: София Филм Фест
София Филм Фест гостува за първи път в Чавдар

За Арт Фест/София Филм Фест е чест и удоволствие да реализират съвместно с Община Чавдар специалното издание на "София Филм Фест в Чавдар" като част от проекта "Операция Кино на път", с подкрепата на Национален фонд "Култура" по програма "Създаване и/или разпространение на малки проекти" и в партньорство с веригата киносалони Europa Cinemas. 

В три поредни вечери – 31 юли, 1 и 2 август 2026, началният час на прожекциите е 21:00 – непосредствено след залез слънце, мястото е Централния площад, а входът е свободен. Ако дните се окажат дъждовни, прожекциите ще бъдат в Народно читалище "Надежда – 1900".

Началото е на 31 юли (петък) с един български филм, спечелил сърцата на публиката – "Защото обичам лошото време", пълнометражен дебют на сценариста и режисьор Яна Лекарска. Главните роли във филма са поверени на Неда Спасова и Владимир Михайлов – техните герои се срещат отново след 20 години в един дъждовен пролетен ден в крайморското градче, където са прекарвали лятото като деца. Двамата заедно преоткриват миналото, което може би ще промени бъдещето им.

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Продуцентът на филма Калин Калинов ще бъде специален гост на публиката в Чавдар и ще представи филма преди прожекцията.

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Вторият фестивален ден е 1 август (събота) – предвидена е среща с най-новия филм на именития ирански режисьор Джафар Панахи "Обикновен инцидент", с чиято българска премиера бе открит 30-ият София Филм Фест през март. Това е първата творба на Панахи след излизането му от затвора и проследява един мъж, бременната му съпруга и дъщеря им, които катастрофират, а това случайно произшествие се трансформира в поредица от събития с важни лични и обществени последствия. Талантът на Джафар Панахи като създател на завладяващи истории е признат отдавна в света на киното – иранският режисьор има в колекцията си "Златен лъв" от Венеция (за "Кръгове", 2000), "Златна мечка" от Берлин (за "Такси", 2015) и "Златна палма" за "Обикновен инцидент", който получи и две номинации за "Оскар". Прожекцията на филма в Чавдар е с начален час 21:00 часа.

Третият фестивален ден е 2 август (неделя) и е посветен на уникалното лятно забавление "Как се научих да летя". Този филм е дело на сръбския режисьор Радивое Андрич, добре познат на българските зрители с хитовете "Светкавици" и "Когато порасна, ще стана Кенгуру". Проектът е създаден по награждавания роман на известната детска писателка Ясминка Петрович. "Как се научих да летя" е съвместна продукция между Sense Production (Сърбия), Kinorama (Хърватия), Арт Фест (България) и Silverart (Словакия).

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Една привидно скучна ваканция с две възрастни дами на идиличен средиземноморски остров се превръща в безценно преживяване за 12-годишната София – тя намира нови приятели, получава първата си целувка, среща се отново с отдавна разделеното си семейство и преживява незабравими приключения...

Във филма има сериозно българско участие – в актьорския екип е Стефан Щерев, звукорежисьор е Момчил Божков, художник-гримьори са Петя Симеонова и Атанас Темнилов. Голяма част от звуковата постпродукция е реализирана в Доли медия студио. Арт Фест (Мира Сталева и Стефан Китанов) е копродуцент на проекта, в партньорство с Доли медия студио (Добромир Чочов), с финансовата подкрепа на ИА "Национален филмов център" България, Програма Творческа Европа МЕДИА.

"София Филм Фест в Чавдар" е част от мащабния кинопроект, който екипът на Арт Фест разработва и реализира от 2009 година. Той включва международния кинофестивал "София Филм Фест" с издания в София, Бургас, Пловдив и Варна, регионалните издания на СФФ – в над 20 града, които бяха реализирани като част от международния проект "Операция Кино", и младежкото издание на фестивала – "СФФ за учащи".

"София Филм Фест в Чавдар" се реализира като част от проекта "Операция Кино на път" в партньорство с Община Чавдар, с подкрепата на Национален фонд "Култура" и веригата киносалони Europa Cinemas.

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София Филм Фест Чавдар фестивали филми
Яна Баярова
Яна Баярова Редактор
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