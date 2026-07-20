Отиде си обичан актьор от сериала "Съседи"

Британско-австралийският актьор Терънс Донован, известен с ролите си в сериалите "Съседи" и "У дома и навън", почина на 90-годишна възраст, съобщи семейството му, предаде Би Би Си.

Отиде си "човек с мащаб"

Неговият син, актьорът и певец Джейсън Донован, потвърди, че баща му е починал в Мелбърн, Австралия, на 18 юли. "Татко беше невероятна личност, човек с мащаб. Той беше най-добрият ни приятел... нашият свят! Ще ни липсва безкрайно, но се утешаваме с мисълта, че бяхме до него в последните му дни", се казва в изявление от името на семейството.

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Роденият в Лондон Донован беше популярен и с ролите си в австралийските полицейски драми Division 4 и Cop Shop, излъчвани през 70-те и 80-те години на миналия век.

В публикацията на Джейсън, написана съвместно с брат му Пол, се казва още, че те намират утеха в "мисълта, че той изживя живота си на макс, вярвайки, че животът е или дръзко приключение, или нищо!". "Какви късметлии сме да имаме баща като теб", добавят синовете на Терънс Донован.

След като се премества в Австралия като тийнейджър, Донован започва кариерата си като певец, преди да направи екранния си дебют в началото на 60-те години на миналия век. Десет години по-късно той изиграва две от най-емблематичните си роли - първо като детектив Мик Питърс в Division 4, а след това и като старши сержант Вик Камерън в Cop Shop.

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Донован се присъединява към актьорския състав на Neighbours през 90-те години в ролята на Дъг Уилис, малко след като синът му Джейсън напуска сериала. Паралелно с шестдесетгодишната си кариера в телевизията, той прави запомнящи се роли във филми като The Man from Snowy River и Breaker Morant, има и редица изяви на театралната сцена.

В своя пост Джейсън коментира, че в началото на 70-те години баща му е използвал своята популярност, за да спечели подкрепа за австралийската филмова и телевизионна индустрия след масовото навлизане на продукции от САЩ и Великобритания.

"Резултатът от тази кампания беше въвеждането на задължение за търговските телевизионни оператори да излъчват австралийски продукции", пише Джейсън под снимка, на която баща му участва в шествие по улиците на Мелбърн с транспарант с надпис T.V. Make It Australia Now.

"Без хора като татко вероятно нямаше да видим развитието на индустрията през 70-те и 80-те години, а косвено и появата на филми като The Man From Snowy River, Breaker Morant, Picnic at Hanging Rock, Priscilla, Muriel's Wedding, "Дънди Крокодила", Strictly Ballroom, добавя той, цитиран от Би Би Си.

Източник: БТА