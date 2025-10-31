Модната икона Том Форд прави филм за певците-кастрати

Американският моден дизайнер Том Форд отново се готви да застане зад камерата, предава информационна агенция АПА. След филмите "Самотен мъж" (2009) и "Хищници в мрака" (2016) с Ейми Адамс и Джейк Джиленхол, Форд сега работи по нов проект, озаглавен "Cry to Heaven" ("Вик към небесата"). Продукцията е адаптация по едноименния роман на Ан Райс. Според медиите, снимките ще започнат в началото на 2026 г. в Рим и други италиански градове.

След като се оттегли от модните подиуми, Форд многократно е подчертавал намерението си да се посвети изцяло на киното. "Искам да правя филми през следващите двадесет години от живота си. Времето притиска – модата е игра за младите хора", казва той в едно от интервютата си, припомня БТА.

Снимка: Getty Images

За новия филм на Том Форд

"Cry to Heaven" се представя като силен портрет на Италия от XVIII век, разкриващ очарователния и трагичен свят на певците-кастрати – мъже, почитани, но и презирани заради ангелските си гласове. Историята следи двама герои: Тонио, наследник на венецианско благородническо семейство, е предопределен за привилегирован живот, но на петнадесет години става жертва на заговор, отвлечен и кастриран. Оттогава той живее за своята страст – музиката – и за отмъщението.

Гуидо, син на беден фермер, е продаден на шестгодишна възраст, за да бъде кастриран и обучен като певец. Мечтата му се разбива, когато губи гласа си, и оттогава единствената му цел е да открие талантлив певец, който да компенсира провала му. В лицето на Тонио той намира това, което търси. Заедно двамата достигат върха на славата – докато се борят да им бъде позволено да обичат и живеят в един враждебен свят.