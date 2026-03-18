Мадона се завръща към актьорството за снимките на сериал

Кралицата на поп музиката Мадонаще пристигне във Венеция, за да участва в снимките на втория сезон на американския сериал "Студиото" на Сет Роугън, продуциран и излъчван по телевизия "Apple TV+", съобщават "Ла Нуова Венеция" и "Кориере дел Венето". Освен Мадона, като гост звезда в сериала ще се снима и актьорът Майкъл Кийтън.

Снимките вече започнаха в хотел "Грити Палас" и на близкия площад "Санта Мария Дзобениго".

По време на престоя си във Венеция Мадона ще отседне в хотел "Аман", който е петзвезден, пише БТА.

Нейни снимки от пристигането ѝ в Европа вече се появиха в социалните мрежи.

New photos! Madonna out and about in Venice with faux fur and with her tiny espresso! ☕️🤏

Комедийният сериал, носител на 13 награди "Еми", е създаден съвместно от Сет Роугън, който изпълнява и главната роля. Шоуто проследява Мат Ремик (Роген), новоназначен ръководител на западаща филмова продуцентска компания, който се опитва да съживи бизнеса, като същевременно остане верен на собствените си надежди и мечти за индустрията.

Първият сезон включваше Айк Баринхолц, Чейс Суи Уондърс, Катрин Хан, Брайън Кранстън и Катрин О’Харакоято почина през януари на 71-годишна възраст. Все още не е известно в каква роля ще се появи Мадона в "The Studio", но "Entertainment Weekly" потвърди, че тя ще има участие, пише "Billboard".

Като намек за работното си пътуване към Европа, на снимка - story в Instagram, Мадона показа как чете сценарий (със стратегически поставено емоджи сърце, което скрива текста) в лодка със стъклен покрив. Тя допълни с надпис "The Italian job".

Ролята на Мадона в сериала "The Studio" ще отбележи първата ѝ поява в игрална продукция от повече от две десетилетия.

Ролите на Мадона

Последната ѝ роля в игрален филм беше в романтичната комедия "Swept Away" от 2002 г., където си партнира с Adriano Giannini. През 2003 г. тя има кратка поява в телевизионния сериал "Will & Grace".

Въпреки че са минали повече от 20 години от последната ѝ актьорска роля, Мадона не се е оттеглила напълно от Холивуд. През 2020 г. тя обяви, че работи върху биографичен филм за себе си. Друга гост-звезда в "The Studio", Джулия Гарнър, беше избрана да изиграе Кралицата на попа, но продукцията беше поставена на пауза през 2023 г., докато Мадона се фокусира върху турнето си "Celebration Tour".

Турнето от 81 концерта включваше някои от най-големите ѝ хитове от 40-годишната ѝ кариера и донесе приходи от над 200 милиона долара. То завърши с рекорден безплатен концерт на плажа Copacabana Beach в Рио де Жанейро, където тя пя пред повече от 1,6 милиона фенове.

През 2024 г., след края на турнето, Мадона загатна, че ще се върне към проекта за биографичния филм.