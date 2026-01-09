Морган Фрийман нарича този филм най-големия кошмар в кариерата си (ВИДЕО)

Морган Фрийман определено е запомнящ се актьор с доста дълъг списък в актьорската си кариера, но през годините със сигурност е допускал и грешки. Самият той призна, че е имал роля във филм, който определя за най-големия си кошмар в своята професия. Когато изданието The Daily Beast връща Фрийман в старите спомен, отправяйки молба да посочи кой от филмите, в които участва, би искал да изтрие от филмографията си, актьорът уточонява: "Не съм сигурен дали трябва да кажа какво е…"

Сред възможностите за отговор се споменава "Кладата на суетата" ("The Bonfire of the Vanities"), , след което Фрийман потвърдил: "Точно така! Това беше една от любимите ми книги. Да се върнем и да го направим отново - и този път както трябва".

Римейкове, и нови интерпретации са модерни днес, но през трите и половина десетилетия след излизането му никой не е смятал, че опитът да се заснеме отново романът на Том Улф е риск, който си заслужава.

Защо филмът се оказва провал?

Всъщност филмът имаше всички шансове да се получи: сатиричната черна комедия на Брайън Де Палма от 1990 г., с участието на Фрийман, Том Ханкс, Брус Уилис, Мелани Грифит и младата Кирстен Дънст, обещаваше да бъде истински хит.

Вместо това обаче, The Bonfire of the Vanities се провали зрелищно в киносалоните, срещна остри критики и бе номиниран цели пет пъти за наградите "Golden Raspberry Awards".

Фрийман не е единственият, който съжалява – Том Ханкс е изразявал отношението си, като е споделял, че му се иска да не е участвал във филма, което показва колко голям е бил провалът, пише "Far Out Magazine".

