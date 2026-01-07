Джулия Робъртс за своя култова роля: Мислех, че е най-глупавото нещо на света

Джулия Робъртс отдавна обича театъра, но не се е качвала на сцена от 2006 г., когато играe в "Three Days of Rain" заедно с Брадли Купър и Пол Ръд. Тя сподели пред "Deadline", че връщането към театъра остава мечта особено сега, когато децата ѝ са пораснали и има повече свобода да се занимава с това.
Актрисата от "Хубава жена" изрази готовност да играе в Уест Енд в Лондон или дори в малки театри близо до домовете си в Ню Йорк и Сан Франциско, като описа това преживяване като "забавно" и почти като "училище по театър" за публиката. Тя разказа как като седемгодишна е била вдъхновена от постановката на Юл Бринър - "The King and I", като нарече театъра "най-магичното нещо, което човек може да прави с живота си".
Въпреки това, Джулия Робъртс не планира скоро да се завърне на сцената. В момента тя се фокусира върху нов филмов проект с режисьора Лука Гуаданино, след съвместната им работа по "After the Hunt". Тя похвали Гуаданино като "продуктивен" и разказа колко бързо се е случил текущият филм – най-бързото в над 30-годишната ѝ кариера. Актрисата с нетърпение очаква следващата му идея, която може да пристигне неочаквано, "като закъснял коледен подарък", пише "Female First".
Джулия Робъртс за "Нотинг Хил"
В интервюто за "Deadline", Робъртс коментира и едни от най-запомнящите ѝ се роли, сред които е героинята ѝ в "Нотинг Хил".
"Боже, просто си спомням, когато агентът ми се обади за "Нотинг Хил" и си помислих: "Е, това звучи като най-глупавата идея за филм, която някога бих могла да направя. Ще играя най-голямата филмова звезда в света и какво правя? И после какво се случва? Звучи толкова проклето глупаво." После прочетох сценария и си казах, че това е толкова очарователно. Толкова смешно".