Райън Гослинг в мисия за спасение: Филмът, който може да обере следващите "Оскари" (ВИДЕА)

23 март 2026, 10:35 часа 329 прочитания 0 коментара
Годината тепърва започва, но филмът „Проектът „Аве Мария“ вече привлича внимание в надпреварата за „Оскар“. Продукцията се представя силно в кината в САЩ, привличайки публика в мащаби, невиждани за филм, който не е част от поредица, от времето на „Опенхаймер“, съобщава „Асошиейтед Прес“.

Научнофантастичният приключенски филм с участието на Райън Гослинг и Сандра Хюлер е спечелил около 80,5 милиона долара от продажба на билети през първия си уикенд, според оценки на студиото. Агенцията за проследяване на боксофиса EntTelligence изчислява, че това се равнява на около 5 милиона зрители.

Филмът с рейтинг PG-13 оглави без проблем боксофис класацията в САЩ, надминавайки всички очаквания с рекорден старт за студиото Amazon MGM, чийто предишен рекорд беше „Крийд 3“ с 58 милиона долара през 2023 г.

Още: 718,6 млн. гледания за ден: ТРЕЙЛЪРЪТ на новия "Спайдърмен" с разбиващ рекорд

Името на Райън Гослинг е сред първите, които се споменават в ранните прогнози за „Оскар“, благодарение на главната му роля във филма.

За сюжета

Адаптация по популярния роман на Анди Уеър, филмът проследява историята на Райланд Грейс, учител по природни науки в начално училище, който се събужда сам на космически кораб, намиращ се на светлинни години от Земята, без да си спомня как е попаднал там. Докато парченцата от пъзела бавно се нареждат на мястото си, се разкрива и ужасяващата реалност, че той е бил изпратен на мисия, за да разбере защо Слънцето умира и да спре изчезването на човечеството, преди да е станало твърде късно, пише БГНЕС.

Още: Леонардо ди Каприо запазва мустака си. Първа СНИМКА от новия филм с Дженифър Лорънс

Ева Петрова
Още от Кино
