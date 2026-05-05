Джон-Рис Дейвис от "Властелинът на пръстените" за първи път в България

Aniventure Comic Con 2026 посреща едно от най-големите имена в световното кино – John Rhys-Davies. Феновете в България ще имат изключителната възможност да се срещнат с една от емблематичните фигури в историята на "Властелинът на пръстените" на живо в неделя, 12 юли, в Интер Експо Център, а притежателите на специални MEET & GREET билети ще могат да получат автограф и снимка с актьора. По време на фестивала John Rhys-Davies ще участва и в специален панел в зала 1, където ще разкаже любопитни истории от живота и работата си.

John Rhys-Davies е уелски актьор с десетилетна кариера, познат със запомнящите се роли в поредиците за Индиана Джоунс и "Властелинът на пръстените". Участвал е в над 200 филма и сериала, демонстрирайки актьорския си обхват и умението си да влиза в разнообразни роли. Той има 3 номинации за награда на Гилдията на киноактьорите и една спечелена. С номинация за награда "Еми" и богата филмография, John Rhys-Davies е сред уважаваните и признати актьори, които оформят облика на приключенското и фентъзи кино. Неговото харизматично присъствие и запомнящ се образ в ролята на Gimli, го превръщат в един от най-обичаните персонажи в култовата трилогия "Властелинът на пръстените". Освен в историята за Средната земя, John Rhys-Davies оставя ярка следа и в друга емблематична приключенска поредица – тази за Индиана Джоунс, където влиза в ролята на Sallah.

Той се присъединява към друга знакова фигура Christopher Judge – актьорът зад култовия Teal’c от Stargate SG-1 и гласът на Kratos от God of War, отличен с редица международни награди. Сред специалните гости в косплей зоната тази година освен Maike Huster ще бъде и Wynter Phoenix – международно признат артист и част от журито в косплей шоуто на Aniventure Comic Con. Те също ще се срещнат с феновете. Wynter Phoenix, гостуващ за първи път в България, е отличаван косплей артист от Швейцария, познат с впечатляващите си костюми и участия на сцени из цяла Европа.

На 11 и 12 юли Aniventure Comic Con ще обедини хиляди фенове на косплей, манга, комикси, аниме, гейминг, графити, художници, популярни личности, инфлуенсъри, актьори от филми и сериали и ще създаде незабравими мигове. Очакват ви много срещи с любими личности, игри, награди, турнири и други. Неизменна част от събитието е косплей конкурсът, който за поредна година ще излъчи български представители на Pop Culture Hiroshima. Регистрацията за участие е все още отворена. Текат и записванията за състезанията по K-POP, AMV (Anime Music Videos), арт и манга конкурса както и за участието в едни от най-големите и важни събития за косплей ECG и YuniCon Tournament of Champions.

Двудневни, ULTRA и MEET&GREET билети за Aniventure Comic Con 2026 могат да бъдат закупени от https://www.comiccon.bg, в мрежата на Ивентим в цялата страна.