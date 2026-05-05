Деми Мур и Стелан Скарсгард ще журират в Кан

Холивудската звезда Деми Мур, китайската режисьорка и носителка на награда "Оскар" Клои Чжао ("Земя на номади", "Хамнет") и шведският актьор Стелан Скарсгард ще са част от журито на 79-ия филмов фестивал в Кан, предаде АФП, като цитира организаторите на форума. Начело на журито ще бъде корейският режисьор Пак Чан-ук.

Сред членовете ще бъдат също Пол Лавърти, любимият сценарист на режисьора Кен Лоуч ("Хляб и рози"), както и актьорът от Кот д'Ивоар и САЩ Исак де Банкол.

Журито ще определи тазгодишния носител на наградата "Златна палма" на фестивала в Кан, който започва на 12 май. Филми на Педро Алмодовар, Асгар Фархади и Хирокадзу Корееда са сред включените общо 21 продукции в конкурсната програма на 79-ото издание на кинофорума.

През 2025 г. призът беше присъден на "Обикновен инцидент" на иранския дисидент и режисьор Джафар Панахи, припомня БТА.

