"Хрониките на Нарния: Племенникът на магьосника" с голяма кино премиера преди стрийминга

Нетфликс ще осигури широко разпространение в кината на "Хрониките на Нарния: Племенникът на магьосника" на режисьорката Грета Гъруиг, пускайки филма на голям екран почти два месеца преди да го направи достъпен за стрийминг - нещо, което платформата прави за първи път, предаде АФП. Филмът, режисиран от Гъруиг, ще излезе на 12 февруари 2027 г., а ще бъде достъпен за стрийминг на 2 април.

От Нетфликс първоначално планираха да пуснат филма в IMAX - формат с висока резолюция, специално предназначен за прожекции в кината, през ноември тази година - месец излизането му в стрийминг платформата.

Редовно обвиняван, че е "гробар" на киносалоните, Нетфликс обикновено избягва мащабни премиери на големия екран. Когато платформата се съгласява да пусне филм в кината, това обикновено става или за много кратък период от време, или за да направи продукцията допустима за "Оскар"-ите, или за да реализира маркетингов ход.

Миналата година, например, Нетфликс пусна анимационния филм "Кей-поп: Ловци на демони" в ограничен брой киносалони, след като той се превърна в хит на платформата.

Стрийминг гигантът обаче наскоро показа признаци, които подсказват по-голяма гъвкавост.

Грета Гъруиг, режисьорката на касовия хит "Барби", приветства решението за прожектирането на новия й филм в кината, отбелязва АФП.

"Работата с Нетфликс за реализирането на този филм беше невероятно преживяване", посочва Гъруиг в прессъобщение, добавяйки, че "с нетърпение очаква публиката да види продукцията в кината".

Нейният филм е първата екранизация на "Племенникът на магьосника" от британския писател и автор на "Хрониките на Нарния" Клайв С. Луис.

"Дисни" вече е продуцира три филма, базирани на света на Нарния, но те бяха по други книги, припомня АФП, цитирани от БТА.

