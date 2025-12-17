Вампирски трилър и мюзикъл са в краткия списък за номинации за "Оскар" (ВИДЕА)

Вампирският трилър на Райън Куглър "Грешници", мюзикълът "Злосторница: Част 2" и феноменът на Нетфликс "Кей-поп: Ловци на демони" са една стъпка по-близо до номинациите за наградите "Оскар", пише Асошиейтед прес. Академията за филмово изкуство и наука (АФИН) публикува краткия списък за 12-те категории за приза, включително за най-добра песен, оригинална музика, международен и документален филм, кинематография и тазгодишната нова награда за кастинг.

"Грешници" и "Злосторница: Част втора" са споменати по 8 пъти в краткия списък, включително за грим и прическа, звук, визуални ефекти, оригинална музика, кастинг и кинематография. И двата филма напредват и с по две оригинални песни. За "Злосторница" това са The Girl in the Bubble и No Place Like Home на композитора Стивън Шварц. При "Грешници" са посочени Last Time (I Seen the Sun), изпълнена от Алис Смит и Майлс Кейтън и I Lied to You, написана от Лудвиг Йорансон и Рафаел Саадик.

Още: Актьорът с награди "Оскар" и "Златен глобус", който се пенсионира четири пъти (СНИМКИ)

Хитът Golden от "Кей-поп: Ловци на демони" с автори Едже и Марк Зоненблик също влиза в краткия списък, заедно с прочути артисти като Ник Кейв и Брайс Деснър за Train Dreams; Джон Мейър, Ед Шийрън и Блейк Слаткин за песента Drive от "Ф1: Филмът"; Майли Сайръс, Саймън Франглен, Марк Ронсън и Андрю Уайът за Dream as One от „Аватар: Огън и пепел“ и други.

Награди "Оскар" 2026

Номинираните в краткия списък за международен пълнометражен филм са 15, сред които ленти от Норвегия, Испания, Южна Корея, Бразилия, Франция, Тунис, Германия и Ирак. Предложените за отличие документални филми също са 15.

Списъците ще бъдат съкратени до 5 номинации, които ще бъдат съобщени на 22 януари 2026 г. 98-ата церемония на наградите "Оскар" с водещ Конан О'Браънн ще бъде предавана на живо по Ей Би Си на 15 март в 19.00 часа източно време (02:00 българско време), информира БТА.

Още: Том Круз получи първия си "Оскар"