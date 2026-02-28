Войната в Украйна:

Може да загинат американци и САЩ да дадат жертви

28 февруари 2026, 10:21 часа 258 прочитания 0 коментара
"Може да загинат американци и САЩ да дадат жертви". Това допусна американският президент Доналд Тръмп малко след началото на войната в Иран и допълни, че "това често се случва във война – но правим това за бъдещето." По-рано той се обърна към иранците с думите: "Когато приключим, поемете управлението си – то ще бъде ваше. Това вероятно ще бъде единственият ви шанс за поколения напред." По думите му  „Иран никога не трябва да има ядрени оръжия.“, „Нашата цел е да защитим американския народ, като елиминираме заплахата, представлявана от иранския режим.“, „Иран е отговорен за многобройните атаки срещу американските интереси в региона.“

Думите на Тръмп

Американският президент заяви още, че "Съединените щати възнамеряват да унищожат всички [ирански] ракети и да сринат цялата им ракетна индустрия и военноморски сили.“Тръмп също така допълни, че Съединените щати са предупредили Иран да не възобновява ядрената си програма след ударите, но Техеран е отказал. Той също така призова войниците от Корпуса на ислямската гвардия да свалят оръжието си и да се предадат.

Войната в Иран

По-рано стана известно, че Съединените щати участват във въздушните удари на Израел срещу Иран, които започнаха тази сутрин. Това заяви американски официален източник пред "Ал Джазира", а N12 потвърждава информацията, като цитира израелски източник. Американският източник, говорещ пред "Ал Джазира", казва, че ударите са насочени срещу "иранския апарат за сигурност" и че се очаква те да са широкообхватни. Сред целите досега са Техеран, Кум, Исфахан (там има обекти на иранската ядрена програма) и Хорамабад. The New York Times, на база свои източници, също потвърждава за участието на американски военни самолети в операцията и добавя, че се очаква тя да е по-мащабна от 12-дневната война през миналата година. А Иран е затворил въздушното си пространство.

Израел превантивно удари Иран: Извънредно положение и сирени в цялата страна (ВИДЕА)

Евгения Чаушева
Евгения Чаушева Отговорен редактор
Доналд Тръмп Цитат война Израел война Иран
