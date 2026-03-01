Мутри от 90-те години искат да управляват държавата и да влияят на обществения ресурс и националната сигурност

Думите от заглавието са на служебния земеделски министър Иван Христанов. Той ги каза в неделния сутрешен блок на БНТ, пред Георги Любенов. Христанов визира изказването си от края на работната седмица, че има заплаха за националната сигурност, която той и екипът му установили - Още: Министър сигнализира за потенциална заплаха за националната сигурност

"Странно е, когато ние работим, едни мафиотчета да реагират - настъпихме ги по мазолите", констатира Христанов и даде малко повече подробности: ставало въпрос за държавен договор за дейност за 45 млн. лева. Само че фирмата, която трябвало да е я извърши, "изсмукала 87 млн. лева, приготвила се е за още 30 млн. лева". Коя е фирмата и каква е дейността Христанов не каза. Но подчерта: "Казахме, че мутрички няма да отговарят за националната сигурност, те са влезли в режим на саботаж".

Същевременно Христанов отрече, че имал фиксация към Таки (Христофорос Аманатидис). Но и попита: "Защо като настъпя мафията, ми скача друга политическа сила, която няма интереси в земеделието?" - Още: "Златна фадрома": Часове след разкрити злоупотреби ИТН поиска оставката на Иван Христанов