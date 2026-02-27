Сарафов е като Кентървилският призрак

Думите от заглавието са на лидера на Инициатива "Правосъдие за всеки" адвокат Велислав Величков, изречени в студиото на bTV. С метафората, която направи с книгата на Оскар Уайлд - "Кентървилският призрак", адвокат Величков заяви, че Борислав Сарафов, който от няколко съдебни състава беше наречен "Г-н Никой" за това, че незаконно изпълнява функциите главен прокурор, не може да бъде видян по етажите на Съдебната палата. Още: "Г-н Никой": Член на ВСС обяви кога отново ще се гледа смяната на Сарафов

Кой е главният прокурор?

Пред bTV адвокат Велислав Величков заяви още, че истинският главен прокурор на България е санкцонираният от САЩ и Великобритания лидер на ДПС-Ново начало Делян Пеевски, а Сарафов просто е изпълняващ функциите главен прокурор.

Отново пред bTV Огнян Дамянов, член на прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет заяви, че реалистичната дата, на която отново може да бъде разгледаната смяната на Сарафов, е на 11 март.

„Г-н Сарафов направи това, което беше възможно и инициира различни дисциплинарни производства срещу лица, които са нарушили служебните си задължения. Сега има висящи дела“, допълни Огнян Дамянов. Кои лица - той не влезе в подробности.

Той посочи, че могат да бъдат обсъждани и други кандидатури за изпълняващ функциите главен прокурор. „Г-н Сарафов има двама заместници и те биха могли да изпълняват функциите на главен прокурор, както и всеки един магистрат, който отговаря на изискванията“, коментира Огнян Дамянов.

