Може да сме изгубили един-двама военни командири, но това не е голям проблем

Думите от заглавието са на иранския външен министър Абас Арагчи. Министърът говори пред американската телевизия NBC - един факт, който определено показва как войната в днешно време изобщо не е това, което си представят обикновените хора, след като при такава ескалация се дава интервю на телевизия "на врага". Арагчи беше категоричен, че "доколкото знае" аятолах Али Хаменей е жив и здрав - ОЩЕ: Удар по световната търговия с петрол: Първи данни за иранска блокада на Ормузкия проток.

Iranian Foreign Minister Araghchi:



Almost all officials are safe and alive.



We may have lost one or two commanders, but that is not a big problem. pic.twitter.com/nPPzqgkcJn — Clash Report (@clashreport) February 28, 2026

