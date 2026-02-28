Любопитно:

Може да сме изгубили един-двама военни командири, но това не е голям проблем

28 февруари 2026, 17:09 часа 509 прочитания 0 коментара
Може да сме изгубили един-двама военни командири, но това не е голям проблем

Думите от заглавието са на иранския външен министър Абас Арагчи. Министърът говори пред американската телевизия NBC - един факт, който определено показва как войната в днешно време изобщо не е това, което си представят обикновените хора, след като при такава ескалация се дава интервю на телевизия "на врага". Арагчи беше категоричен, че "доколкото знае" аятолах Али Хаменей е жив и здрав - ОЩЕ: Удар по световната търговия с петрол: Първи данни за иранска блокада на Ормузкия проток.

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Ивайло Ачев
Ивайло Ачев Отговорен редактор
аятолах Хаменей война Иран Абас Арагчи
Още от Цитати
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес