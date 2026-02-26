Сигурен съм, че това са неговите подозрения - че е подслушван кабинетът му. То ако не беше смешно, щеше да е тъжно

Двете изречения в заглавието са съответно реплики на адвокат Петър Петров, депутат от "Възраждане", и водещата на сутрешния блок на БНТ Христина Христова.

Репликите касаят сегашния служебен МВР министър Емил Дечев и как той е получил доклад за случая "Петрохан - Околчица" не в кабинета си в Министерството на вътрешните работи, а "в един ресторант"

Защо не на работното си място? Вероятно Дечев се опасява, че е подслушван там, според Петров. От кого - той не посочи точно, но в ефира на националната телевизия бяха направени предположения за различни служби.

