Учени откриха огромни резервоари с магма под Тоскана: Представляват ли заплаха?

Екип от учени от Женевския университет (UNIGE), Института по геонауки и земни ресурси (CNR-IGG) и Националния институт по геофизика и вулканология (INGV) са открили масивно магмено езеро, съдържащо приблизително 6000 кубически километра магма под Тоскана, според Phys.org.

Магма под Тоскана

„Освен научното си значение, този пробив открива пътя към по-бързи и по-рентабилни методи за проучване на ресурси като геотермални резервоари, литий и редкоземни елементи, чието образуване е тясно свързано с дълбоки магмени системи“, добавя се в статията.

Въпреки че това магмено тяло теоретично би могло да допринесе за образуването на супервулкан в геоложки времеви мащаби, в момента то не представлява заплаха.

„Знаехме, че този регион, който се простира север-юг през Тоскана, е геотермално активен, но не осъзнавахме, че съдържа толкова голям обем магма, сравним с този на свръхвулканични системи като Йелоустоун“, казва Матео Лупи, доцент в катедрата по науки за Земята в Природонаучния факултет на UNIGE, който ръководи изследването.

Разтопената скала е била открита с помощта на томография с околен шум, метод за визуализиране на подземни слоеве, който се използва широко в сеизмологията.

„Този ​​метод ни позволява да „виждаме през“ земната кора, използвайки естествени вибрации на околната среда, генерирани от океански вълни, вятър или човешка дейност“, обяснява Phys.org.

Докато тези сигнали преминават през земята, те се записват от сеизмични сензори с висока резолюция, разположени на повърхността. Общо в това проучване са използвани приблизително 60 инструмента.

В същото време, ако сеизмичните вълни се разпространяват с необичайно ниски скорости, това може да показва наличието на разтопен материал, като например магма.

„Тези резултати са важни както за фундаментални изследвания, така и за практически приложения, като например търсене на геотермални резервоари или находища, богати на литий и редкоземни елементи, които се използват например в батерии за електрически превозни средства. Освен големия си научен интерес, тези изследвания показват, че томографията, която позволява бързо и евтино проучване на недрата, може да се превърне в полезен инструмент за енергиен преход“, подчертава Лупи.

