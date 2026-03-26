Amusnet отбеляза 10-годишнината си с легендата Любо Ганев и вдъхновяващо парти

С много светлина, музика и усещане за отборен дух, Amusnet отбеляза своята 10-годишнина със специално събитие, посветено на хората, които стоят зад развитието на компанията.

За празника една от залите в модерната производствена база на Amusnet беше преобразена в пространство за парти. Колеги и приятели на компанията се събраха, за да отбележат юбилея в атмосфера, изпълнена с енергия, впечатляващи изпълнения и много настроение. Сцената оживя със зрелищно шоу на New Circus, а DJ Doncho, DJ Dian Solo и Deep Zone Project се погрижиха музиката и доброто настроение.

Сред най-вълнуващите моменти на вечерта беше появата на легендата на българския волейбол Любомир Ганев, който се включи в празника като специален гост. Пред колегите от Amusnet той сподели истории от своя път в спорта и бизнеса, правейки паралел между двата свята и принципите, които стоят зад устойчивия успех.

„Успешните отбори и успешните компании се изграждат с дисциплина, ясна посока и желанието всеки ден да ставаш по-добър“, сподели президентът на Българската федерация по волейбол, на която Amusnet e дългогодишен партньор.

Говорейки за собствената си кариера, той подчерта значението на доверието и екипната работа, като напомни, че талантът сам по себе си не е достатъчен.

„Индивидуалният талант е важен, но без доверие в отбора е трудно да постигнеш истински успех“, допълни той, подчертавайки, че големите резултати идват тогава, когато хората се подкрепят и работят заедно за обща цел.

По време на събитието беше отделен и специален момент за признание към служителите, които са част от историята на Amusnet от самото начало. В рамките на церемония тяхната отдаденост, професионализъм и принос към развитието на компанията бяха отличени пред колеги и приятели.

„Този юбилей е повод не само да отбележим изминалите години, но и да благодарим на хората, които направиха всяка стъпка от този път възможна“, каза Иво Георгиев, изпълнителен директор на Amusnet. „Талантът и отдадеността на нашия екип са в основата на всичко, което сме постигнали досега, и са двигателят на успехите, които предстоят.“

Събитието беше напомняне, че успехът на Amusnet винаги е бил резултат от екипната работа, креативността и смелостта да се върви напред.