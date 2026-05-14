НА ЖИВО: Иран постави ултиматум от пет условия на САЩ

На 28 февруари 2026 г. Израел нанесе "превантивен удар" срещу Иран, а Съединените щати също се включиха. Ударите бяха насочени срещу "иранския апарат за сигурност". Сред целите досега бяха Техеран, Кум, Исфахан (там има обекти на иранската ядрена програма) и Хорамабад. The New York Times, на база свои източници, потвърждава за участието на американски военни самолети в операцията и добавя, че се очаква тя да е по-мащабна от 12-дневната война през миналата година. Според американския президент Доналд Тръмп целта е да се унищожи цялата ракетна програма на Иран и да се разградят напълно Военноморските сили на страната. Около 22:30 часа българско време на 28 февруари американски и израелски източници обявиха, че аятолах Али Хаменей е убит при атаките.

Иран има общо 5 условия, които трябва да бъдат изпълнени, за да седне сериозно на масата за преговори със САЩ - това съобщиха иранската информационна агенция Fars, както и източник на "Ал Джазира". Става въпрос за следното - прекратяване на регионалните войни (особено в Ливан), отмяна на санкциите срещу Иран, освобождаване на замразени в чужбина ирански средства, репарации т.е. компенсация на щетите от американските и израелските бомбардировки от 28 февруари насам и признаване на контрола на Иран над Ормузкия проток.