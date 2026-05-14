Спорт:

НА ЖИВО: Иран постави ултиматум от пет условия на САЩ

14 май 2026, 0:52 часа 344 прочитания 0 коментара
Снимка: iStock
НА ЖИВО: Иран постави ултиматум от пет условия на САЩ

На 28 февруари 2026 г. Израел нанесе "превантивен удар" срещу Иран, а Съединените щати също се включиха. Ударите бяха насочени срещу "иранския апарат за сигурност". Сред целите досега бяха Техеран, Кум, Исфахан (там има обекти на иранската ядрена програма) и Хорамабад. The New York Times, на база свои източници, потвърждава за участието на американски военни самолети в операцията и добавя, че се очаква тя да е по-мащабна от 12-дневната война през миналата година. Според американския президент Доналд Тръмп целта е да се унищожи цялата ракетна програма на Иран и да се разградят напълно Военноморските сили на страната. Около 22:30 часа българско време на 28 февруари американски и израелски източници обявиха, че аятолах Али Хаменей е убит при атаките.

Иран има общо 5 условия, които трябва да бъдат изпълнени, за да седне сериозно на масата за преговори със САЩ - това съобщиха иранската информационна агенция Fars, както и източник на "Ал Джазира". Става въпрос за следното - прекратяване на регионалните войни (особено в Ливан), отмяна на санкциите срещу Иран, освобождаване на замразени в чужбина ирански средства, репарации т.е. компенсация на щетите от американските и израелските бомбардировки от 28 февруари насам и признаване на контрола на Иран над Ормузкия проток.

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
мирни преговори Иран САЩ война Иран
Елин Димитров
Елин Димитров Редактор
Още от Азия
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес