Енергийният преход и достъпната енергия във фокуса на лидерски разговори на Главболгарстрой в Давос

Българският строителен холдинг Главболгарстрой участва в годишната среща на Световния икономически форум в Давос, която се провежда тази седмица. В поредица от лидерски дискусии се включи Д-р Ан Блънцър Пулин, член на Международния борд на строителната компания, заедно с представители на водещи световни енергийни и технологични компании, индустриални лидери и изпълнителни директори.

Достъпът до сигурна и надеждна енергия е ключов за развитието на световните икономики в условията на ускорена електрификация и енергиен преход. Затова и основен фокус на международните дискусии бе необходимостта от изграждане и модернизиране на критична енергийна инфраструктура, способна да осигури надеждни доставки на електроенергия за икономиката и потребителите.

Енергийните системи са подложени на безпрецедентен натиск, докато потребителите и бизнесът очакват гарантирани доставки, конкурентни цени и възможност за избор между различни енергийни източници.

Нарастващото потребление на електроенергия е пряко свързано с ускореното развитие на изкуствения интелект, изграждането на центрове за данни и внедряването на технологии, които фундаментално променят начина, по който енергията се произвежда, съхранява и използва в ежедневието и индустрията.

Пресечната точка между сигурните енергийни доставки, изграждането на критична инфраструктура и нарастващите нужди на домакинствата и индустрията се очертава като едно от основните предизвикателства, но и като значима възможност в контекста на глобалния енергиен преход.

Като член на Световния икономически форум, Главболгарстрой затвърждава ангажимента си към устойчиво и достъпно енергийно бъдеще за региона на Югоизточна Европа. През 2026 г. компанията ще финализира изграждането на Вертикалния газов коридор на територията на България, ще партнира с Hyundai по проекта за двата нови ядрени реактора AP1000 на Westinghouse в АЕЦ „Козлодуй“, както и ще участва в процеса по внедряване на до четири малки модулни реактора (SMR) в страната.