Клуб след работа: как трендът „early night out“ променя начина, по който излизаме

Дълго време клубният живот следваше почти неизменен сценарий, в който вечерите започваха късно, а кулминацията идваше след полунощ. Днес този модел постепенно се променя. В редица европейски градове се появява нов навик за излизане: клуб след работа.

Тенденцията вече има име „early night out“. Форматът залага на по-ранно начало на вечерта, често веднага след края на работния ден и по-ранен финал. Вместо дълги нощи до зори, хората избират няколко часа музика, разговори и социален живот, които се вписват по-лесно в ритъма на седмицата. Този модел започва да се налага в градове като Лондон, Амстердам и Барселона, където клубове и барове все по-често организират събития, започващи около 18:00-19:00 часа. Така вечерта се превръща в естествено продължение на работния ден, а не в отделен, почти „нощен“ свят.

Според наблюдения в европейската клубна индустрия интересът към подобни формати се засилва през последните години. Част от причините са свързани с промяната в навиците на публиката след пандемията и все повече хора предпочитат по-кратки, но по-интензивни преживявания, които не изискват цяла нощ навън.

Тази промяна постепенно започва да се усеща и извън големите клубни столици. Пловдив също започва да експериментира с подобен ритъм на излизане. Един от примерите са тематичните четвъртъчни вечери в LunOr Bar & Club, които започват след края на работния ден и приключват около 01:00 часа. Идеята е всяка седмица програмата да има различен музикален акцент - от urban и хип-хоп до други клубни селекции. Тази седмица вечерта носи името Back2Black и е посветена на хип-хоп звученето, като зад пулта ще бъде DJ GroovY.

Самото име на събитието има и символичен подтекст. Пространството, в което днес се намира LunOr, е добре познато на пловдивската публика от години именно със своите хип-хоп партита. В този смисъл новият формат не само следва съвременните тенденции в клубния живот, но и прави връзка с вече съществуваща градска традиция.

Дали early night out ще се превърне в новия стандарт за излизане, е въпрос на време. Но ако съдим по популярността на подобни събития в европейските градове, моделът ще намери своята публика и тук сред хората, които искат да бъдат част от нощния живот, без да жертват следващия си ден.