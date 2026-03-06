Правителството на Гюров:

"Лукойл" с глоби за стотици милиони: КЗК обяви какво следва

06 март 2026, 8:02 часа 545 прочитания 0 коментара
"Лукойл" е глобен, защото е констатирано господстващо положение на цената на горивата и изкривяване на пазара на горивата. Двете наложени глоби на рафинерията в Бургас са на стойност на над 262 млн. лв. и се намират в съдебна фаза. Да не се допуска изкривяване на пазара на горива, призова в студиото на bTV Жельо Бойчев, член на Комисията за защита на конкуренцията (КЗК). Още: Има ли достатъчно горива и място за безпокойство: Експерти с коментар

По думите му трябва да се облекчи начинът, по който се лицензират складовете. Търговията с горива е много регламентиран сектор и да има контрол по цялата верига на доставки, настоя членът на КЗК. 

Снимка: БГНЕС

Според Жельо Бойчев трябва да се използва целият инструментариум за нефта и свързаните с него производство на нефтопродукти. Разписан е експертен Консултативен съвет към Министерство на икономиката и индустрията, като там са включени всички, които имат функционално отношение. Оттам трябва да се проследят заявките на суровината и как идва цената на горивата, настоя Жельо Бойчев. 

КЗК препоръчва да се следва ценовата политика на суровината, на която е закупено горивото. "Ние сме поискали информация от НАП и от Агенция "Митници" за динамиката на цените на горивата. Има достатъчно основание да се счита, че има картел в "Лукойл" и затова влязохме в техните офиси", изтъкна Жельо Бойчев. Като уточни, че влизането, в който и да е офис става само с разрешение на съда. 

КЗК тества и останалите си правомощия за достъп до по-специфични графични данни до ценовите предложения, които се определят за горивата. 

КЗК имат препоръки и към особения търговски управител в рафинерията в Бургас Румен Спецов да не допуска изкривяване на пазара на горивата. Междувременно, в репортаж по БНТ собственик на бензиностанция в Русе прогнозира, че цената на бензина ще стигне до 3 лв. на литър заради войната в Иран, а барел петрол ще прескочи 100 долара.

Жельо Бойчев напомни и как е започнала работата на новия състав на КЗК - през цените на храните до горивата и лекарствата. "Ролята и мястото на КЗК е да даде своите препоръки към изпълнителната и законодателната власт, за да има ефективна конкуренция", каза още той. 

Антон Иванов
Антон Иванов Отговорен редактор
