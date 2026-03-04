Унгарските сметки излязоха криви: MOL се оплаква на ЕК от хърватската Janaf

Унгарската компания MOL и словашкото ѝ дъщерно дружество Slovnaft са докладвали на Генералната дирекция „Конкуренция“ на Европейската комисия хърватския основен оператор на петролопровода Janaf за злоупотреба с монополно положение, съобщи хърватската медия "Индекс", позовавайки се на изявление на MOL в сряда и на информация на "Ройтерс". Миналия четвъртък MOL Group призова Janaf незабавно да ѝ предостави гаранция, че ще пропусне несанкционирани пратки с руски суров петрол, пристигащи по море, не по-късно от петък, 27 февруари. Тогава компанията предупреди, че може да се свърже с Европейската комисия и да подаде иск за обезщетение.

Сметките на Унгария излязоха криви

В изявлението си MOL заяви по това време, че Janaf е била наясно, че доставките на суров петрол до Унгария и Словакия по тръбопровода „Дружба“ са били прекъснати, както и че европейските разпоредби гласят в случай, че доставката на руски суров петрол по тръбопровод до държава членка без излаз на море бъде прекъсната по причини извън контрола на тази държава членка, тогава вносът по море до тази държава членка е разрешен.

Хърватската страна многократно е подчертавала, че Janaf е готова да доставя достатъчни количества неруски суров петрол на рафинериите на MOL в Унгария и Словакия, но на конкурентни цени.

Janaf отхвърли възражението на MOL, че транспортните тарифи на Janaf са твърде високи, посочвайки, че MOL Group се опитва да създаде привидност за оправдание за собствения си внос на руски петрол с отстъпка, от който генерира около милиард евро допълнителна печалба годишно. ОЩЕ: Шефът на унгарската MOL: Надявам се да няма пречки за руския петрол през Хърватия