Българските вина PIXELS и Face to Face сред звездите на Mundus Vini 2026

Българското вино постигна впечатляващ успех на престижния международен конкурс Mundus Vini Summer Tasting 2026 в Германия, където избата от Съединение New Bloom Winery спечели два трофея за „Най-добро българско вино“ – в категориите за бели и за червени вина. Отличията Best of Show бяха присъдени на PIXELS Совиньон Блан, реколта 2025, и Face to Face (F2F) Дорнфелдер 2023.

New Bloom Winery завоюва общо шест медала – пет златни и един сребърен. Със злато бяха отличени Verano Azur розе 2025, PIXELS Совиньон Блан 2025, PIXELS Розе 2025, Face to Face (F2F) Шардоне 2023 и Face to Face (F2F) Дорнфелдер 2023, а PIXELS Сира 2021 получи сребърен медал.

Mundus Vini е сред най-влиятелните винени конкурси в света и се провежда под патронажа на International Organisation of Vine and Wine (OIV). В тазгодишното издание повече от 150 винени експерти дегустираха над 5500 вина от различни държави. Общо 182 вина бяха оценени с титлата Best of Show. За България броят медали е 46.

Най-високо оценените вина ще бъдат представени и на ProWein – водещото европейско изложение за вино и спиртни напитки, което ежегодно събира хиляди производители, търговци и експерти от цял свят.

Успехът е поредно доказателство за потенциала на българските винени региони, особено на Тракийска низина, където условията се оказват отлични както за популярни международни сортове като Совиньон блан, така и за по-рядко срещани като Дорнфелдер. Отличието е още по-впечатляващо, като се има предвид, че награденият PIXELS Совиньон Блан е от предизвикателната реколта 2025. Дорнфелдерът пък се превърна във визитна картичка на New Bloom, Които първи го засадиха и наложиха у нас.

„Щастливи сме, че не само за първи път получаваме двата големи трофея Best of Show, но впечатлихме журито на практика с вината и от трите ни основни марки и ценови категории – розето в базовата ни серия Verano Azur също е със злато. Смятаме, че тези постижения не са случайни и идват след сериозни усилия на лозето и във винарната. Усещането ни, че правим вина на световно ниво, се потвърди за пореден път“, коментираха от избата победител New Bloom Winery.