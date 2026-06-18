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Фото и видео студио под наем в центъра на София

18 юни 2026, 11:36 часа 286 прочитания 0 коментара
Снимка: Actualno
Фото и видео студио под наем в центъра на София

Търсите професионално пространство за фото или видео заснемане? Нашето студио предлага всичко необходимо за създаването на качествено визуално съдържание – независимо дали снимате рекламен проект, интервю, подкаст, онлайн курс, продуктова фотосесия или съдържание за социалните мрежи.

Централна локация и удобен достъп

Студиото се намира в центъра на София на леснодостъпна локация с осигурено място за паркиране. Пространството е удобно както за индивидуални творци, така и за екипи, клиенти и гости.

Голямо и малко студио

Разполагаме с две отделни пространства според нуждите на проекта:

Голямо студио

Подходящо за:

  • Рекламни и корпоративни видеа
  • Интервюта и подкасти
  • Заснемане на курсове и обучения
  • Продуктови и модни фотосесии
  • Съдържание за социални мрежи

Голямо студио

Малко студио

Идеално за:

  • Портретна фотография
  • Видео съдържание за социални мрежи
  • Онлайн срещи и уебинари
  • Индивидуални проекти

Малко студио

Професионално оборудване

Студиото е оборудвано с професионална техника за фото и видео заснемане:

  • Професионално студийно осветление
  • Видео и фото камери
  • Микрофони и аудио оборудване
  • Стативи и аксесоари
  • Фонове и студийни решения според проекта

Екип от професионалисти

При необходимост можем да осигурим:

  • Видеограф
  • Фотограф
  • Оператор
  • Асистент на снимачна площадка
  • Цялостен снимачен екип

Монтаж и постпродукция

Освен заснемане, предлагаме и последваща обработка на материалите:

  • Видео монтаж
  • Цветови корекции
  • Обработка на звук
  • Подготовка на съдържание за социални мрежи
  • Финални файлове за уеб, телевизия и дигитална реклама

Малко студио

Подходящо за:

  • Бизнес и корпоративни клиенти
  • Брандове и онлайн магазини
  • Маркетинг агенции
  • Инфлуенсъри и създатели на съдържание
  • Онлайн обучения и курсове
  • Продуктова и модна фотография

Свържете се с нас за повече информация, свободни часове и индивидуална оферта според нуждите на вашия проект.

За повече информация и заявяване на оферта позвънете на +359878237601.

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Весела Софева
Весела Софева Редактор
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