Фото и видео студио под наем в центъра на София

Търсите професионално пространство за фото или видео заснемане? Нашето студио предлага всичко необходимо за създаването на качествено визуално съдържание – независимо дали снимате рекламен проект, интервю, подкаст, онлайн курс, продуктова фотосесия или съдържание за социалните мрежи.

Централна локация и удобен достъп

Студиото се намира в центъра на София на леснодостъпна локация с осигурено място за паркиране. Пространството е удобно както за индивидуални творци, така и за екипи, клиенти и гости.

Голямо и малко студио

Разполагаме с две отделни пространства според нуждите на проекта:

Голямо студио

Подходящо за:

Рекламни и корпоративни видеа

Интервюта и подкасти

Заснемане на курсове и обучения

Продуктови и модни фотосесии

Съдържание за социални мрежи

Голямо студио

Малко студио

Идеално за:

Портретна фотография

Видео съдържание за социални мрежи

Онлайн срещи и уебинари

Индивидуални проекти

Малко студио

Професионално оборудване

Студиото е оборудвано с професионална техника за фото и видео заснемане:

Професионално студийно осветление

Видео и фото камери

Микрофони и аудио оборудване

Стативи и аксесоари

Фонове и студийни решения според проекта

Екип от професионалисти

При необходимост можем да осигурим:

Видеограф

Фотограф

Оператор

Асистент на снимачна площадка

Цялостен снимачен екип

Монтаж и постпродукция

Освен заснемане, предлагаме и последваща обработка на материалите:

Видео монтаж

Цветови корекции

Обработка на звук

Подготовка на съдържание за социални мрежи

Финални файлове за уеб, телевизия и дигитална реклама

Малко студио

Подходящо за:

Бизнес и корпоративни клиенти

Брандове и онлайн магазини

Маркетинг агенции

Инфлуенсъри и създатели на съдържание

Онлайн обучения и курсове

Продуктова и модна фотография

Свържете се с нас за повече информация, свободни часове и индивидуална оферта според нуждите на вашия проект.

За повече информация и заявяване на оферта позвънете на +359878237601.