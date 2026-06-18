Фото и видео студио под наем в центъра на София

Търсите професионално пространство за фото или видео заснемане? Нашето студио предлага всичко необходимо за създаването на качествено визуално съдържание – независимо дали снимате рекламен проект, интервю, подкаст, онлайн курс, продуктова фотосесия или съдържание за социалните мрежи.
Централна локация и удобен достъп
Студиото се намира в центъра на София на леснодостъпна локация с осигурено място за паркиране. Пространството е удобно както за индивидуални творци, така и за екипи, клиенти и гости.
Голямо и малко студио
Разполагаме с две отделни пространства според нуждите на проекта:
Голямо студио
Подходящо за:
- Рекламни и корпоративни видеа
- Интервюта и подкасти
- Заснемане на курсове и обучения
- Продуктови и модни фотосесии
- Съдържание за социални мрежи
Голямо студио
Малко студио
Идеално за:
- Портретна фотография
- Видео съдържание за социални мрежи
- Онлайн срещи и уебинари
- Индивидуални проекти
Малко студио
Професионално оборудване
Студиото е оборудвано с професионална техника за фото и видео заснемане:
- Професионално студийно осветление
- Видео и фото камери
- Микрофони и аудио оборудване
- Стативи и аксесоари
- Фонове и студийни решения според проекта
Екип от професионалисти
При необходимост можем да осигурим:
- Видеограф
- Фотограф
- Оператор
- Асистент на снимачна площадка
- Цялостен снимачен екип
Монтаж и постпродукция
Освен заснемане, предлагаме и последваща обработка на материалите:
- Видео монтаж
- Цветови корекции
- Обработка на звук
- Подготовка на съдържание за социални мрежи
- Финални файлове за уеб, телевизия и дигитална реклама
Малко студио
Подходящо за:
- Бизнес и корпоративни клиенти
- Брандове и онлайн магазини
- Маркетинг агенции
- Инфлуенсъри и създатели на съдържание
- Онлайн обучения и курсове
- Продуктова и модна фотография
Свържете се с нас за повече информация, свободни часове и индивидуална оферта според нуждите на вашия проект.
За повече информация и заявяване на оферта позвънете на +359878237601.