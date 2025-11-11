"Само го засича": Какво представлява антидрон системата над "Лукойл"

Ако в момента се вдигне дрон над рафинерията в Бългас, ще може той да бъде открит. Но по-съществени действия се съмнявам, че може да се направи. Това обясни инж. Стайко Топалов в ефира на Нова телевизия. "Няма случай на свален дрон над територията на страната", добави той. По думите му това са системи, които трябва да останат строго секретни, за да не може да се експериментира.

"Системите за борба с дроновете се развиват всеки ден, както и самите дронове. Нашата система е откриваща и това е първия слой", обясни експертът.

Той смята, че нямаме система, която да свали дрон, имаме такава, която само да го види. "Системата, която е разположена в "Лукойл", е мобилна и е първо ниво на антидрон системата – само откриване", каза инж. Топалов.

Той предупреди, че има огромна опасност, която е около нас и държавата трябва бързо да се задейства.

Припомняме, че в неделя беше съобщено, че Министерството на отбраната е предислоцирало антидрон система в района на Бургас. Подготвени са и екипи на Военна полиция, които при нужда имат готовност да окажат помощ на МВР при охраната на стратегически обекти.