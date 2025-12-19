КЗК разреши под условие сделка за 47 аптеки

Комисията за защита на конкуренцията (КЗК) разреши под условие "Фьоникс България“ да придобие контрол върху 47 аптеки "Медея“, съобщиха от регулатора. В рамките на секторния анализ на пазара на лекарствени продукти, който Комисията извършва, до момента се установиха редица проблеми, свързани с наличието на вертикални концентрации и паралелния износ на лекарства. Именно поради това и позицията, която "Фьоникс България“ има на пазара на доставка и дистрибуция на лекарства, Комисията разрешава сделката под условие, че бъдат изпълнени наложените конкретни мерки за запазване на конкуренцията.

Нова вертикално интегрирана структура

В хода на задълбоченото проучване Комисията стигна до извода, че създадената вследствие на сделката нова вертикално интегрирана структура би могла да има отражения върху ефективната конкурентна среда на пазарите на търговия на едро и на дребно с лекарствени продукти. "Фьоникс Фарма“, като един от най-големите дистрибутори на пазара на търговия на едро с лекарствени продукти, има качество на ексклузивен доставчик на лекарства, отпускани по лекарско предписание, за част от които не съществуват алтернативи на българския пазар. По отношение на тези продукти, за които не е налице взаимозаменяемост, дружеството се явява предприятие с господстващо пазарно положение за всеки един от тях. В тази връзка КЗК намира, че конкурентното предимство, което нотифицираната концентрация предоставя на придобиващата група, може да се прояви именно при продукти, които са ограничени за пазара, като съществува потенциален риск от евентуално приоритизиране на собствените обекти, респективно - от необоснован отказ при снабдяването на други аптеки с тях, подчертават от КЗК.

Още: КЗК образува производства срещу МВР и АЕЦ "Козлодуй“

При анализа се установи и че значителна част от независимите аптеки в страната използват в своята дейност аптечен софтуер на "Фьоникс Фарма“ по силата на сключени договори и срещу заплащане. Потенциален риск за конкуренцията е чрез този софтуер да става възможен достъп до чувствителна информация, касаеща дейността на аптеки в полза на придобиващата група. Предвид значителната пазарна сила на дружеството на този пазар съществува риск и от необосновано увеличение на някой от компонентите на цената на предлагания продукт.

В хода на задълбоченото проучване "Фьоникс България“ предложи мерки за запазване на конкуренцията. Комисията извърши оценка и определи мерките, чрез които да бъдат елиминирани потенциалните антиконкурентни ефекти. В срок до шест месеца от постановяването на решението "Фьоникс Фарма“ трябва да представи на КЗК допълнение към „Общи условия за доставка“, с което да се гарантира прозрачното и недискриминационно разпределение на количествата лекарствени продукти, отпускани по лекарско предписание, за които дружеството е изключителен дистрибутор на българския пазар. КЗК ще упражнява постоянен контрол за коректното изпълнение на поетото задължение, уточняват от регулатора.

Също в шестмесечен срок ще бъде извършен независим одит на аптечния софтуерен продукт на "Фьоникс Фарма“, за да се гарантира, че чрез него дружеството не получава достъп до чувствителни за конкуренцията данни. "Фьоникс Фарма“ ще се въздържа да увеличава цената за ползване на софтуерния продукт с повече от 10% на годишна база, като увеличението на цената над този лимит ще подлежи на нотификация и одобряване от КЗК.

Още: Аптеки предупреждават: Държавата ни оставя без пари, ще ни принуди да затваряме

В случай че Комисията установи, че одобрените мерки не са изпълнени в указания срок или са само частично изпълнени, ще инициира производство по реда на чл. 38, ал. 1, т. 1 от ЗЗК и ще упражни своите правомощия съгласно чл. 90 от ЗЗК чрез налагане на поведенчески или структурни мерки, както и имуществени санкции, ако другите мерки се окажат неефективни.

Комисията за защита на конкуренцията оценява коректното поведение в хода на процедурата, демонстрирано от ръководството на българското поделение на концерна PHOENIX GROUP. КЗК е убедена, че начинът, по който се разрешава тази концентрация, може да послужи като пример за въвеждането на най-добрите европейски практики по отношение на един конкретен пазар в България. Също така илюстрира и подхода, който ръководството на Комисията възнамерява да прилага занапред при упражняването на правомощията си в интерес на защитата на почтената конкуренция и грижата за интересите на българските потребители, посочват от КЗК.