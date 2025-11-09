Любопитно:

Има и антидрон система: Правителството обясни защо ДАНС и МВР са влезли в "Лукойл"

09 ноември 2025
ДАНС, МВР и МО са предприели допълнителни мерки, с които да се гарантира сигурността, включително по вода и въздух, в района на обектите на "Лукойл" - елементи на критичната инфраструктура на територията на България. Такова обяснение даде официално Министерския съвет, след новината, че службите са влезли още преди 2 дни в бургаската рафинерия - Още: ДАНС влезе извънредно в рафинерията на "Лукойл" в Бургас и в офисите в София

Решението било взето след редица срещу в Министерския съвет с участието на ръководствата на службите, МВР и Министерството на отбраната. Решено било "да се предприемат редица превантивни мерки във връзка с новосъздалата се ситуация с решението на САЩ да наложи санкции на руската компания "Лукойл" и в контекста на инциденти в обекти на "Лукойл" в няколко европейски държави". Конкретно пожари имаше в съседна Румъния и в Унгария - Още: Две европейски рафинерии, получаващи руски нефт, се запалиха в един ден

"Извършва се проверка по отношение на спазването на плана и мерките за сигурност в стратегически обект и стратегически зони в "Лукойл Нефтохим Бургас" АД и "Лукойл-България" ЕООД. ДАНС извършва и тематична проверка по спазване изискванията на Закона за защита на класифицираната информация и подзаконовата нормативна уредба. Компетентните структури на МВР от своя страна създават необходимата организация за осигуряване на обществения ред и противодействие на престъпността в района на обектите на компанията на територията на страната.

Министерството на отбраната е предислоцирало антидрон система в района на Бургас. Подготвени са и екипи на Военна полиция, които при нужда имат готовност да окажат помощ на МВР при охраната на стратегически обекти", уточнява правителството.

Ивайло Ачев
