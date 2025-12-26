Най-забавните търсения в eMAG през 2025: от „живо роботче” до „вълшебна фурна”

В края на годината eMAG традиционно повдига завесата към първата стъпка в онлайн пазаруването – търсенето. Класацията с най-необичайните и изненадващи търсения от потребители на платформата за електронна търговия е повод да се усмихнем, а и да видим колко много вече сме свикнали онлайн да намираме почти всичко, което ни е нужно – дори „сгъваеми джапанки“, „лабилни еднорози“, „единствената елха“ и „батут за подчинение“.*

Вижте какво показват данните, когато желанието е ясно, правописът е свободен, а въображениетo неограничено.

През 2025 г. популярни брандове смартфони са били сред най-търсените продукти в eMAG заедно със слушалки, конструктори, елекроуреди за лична хигиена, гейминг конзоли, мобилни преносими климатици и аудиосистеми. Наред с това потребителите са търсели изненадващи продукти, такива, които още не съществуват, и дори отговори на въпроси като „кога се пребира чесъна за зимата“ и „как дая порачам тая штракалка жалта“. Грижата за домашните (и не само) любимци стига до нови нива с желание за поръчка на „ваксинация за гълъби“, „коткогон“, „чипиес за кучета“ и „пуешка опашка“, както и отиващи в света на фантастиката „бебе мамутче“ и „имтерактивна катерица“. В eMAG има над 17 милиона оферти от различни категории и вероятно затова клиентите очакват да открият там „готини легла за тинейджър които се слагат на таван“, „фонд работна заплата“, „дърводелец джин“ и дори „българщина“. Търсят се и конкретни хора като „данчо караджов сигнал“, „билли айлиш“ и „доктор бойчев“.

По-модерно настроените са търсели „сгъваеми джапанки“, „въже за вежди“ и „прогусмукачка за пране“, а по-амбициозните „допуснат брак“, „гяманти“ и „изкуствени гърди упътване на поставяне“. Когато не са успявали да се сетят за точното име на продукта, клиентите са давали насоки като „безопсна резачка”, „женски мазила”, „германски компютър“ или „кисийки”. Понякога търсенията са озадачаващи – „жибиел”, „занзун”, „нюансови зъби”, – а друг път с ясни параметри – „пистолет за етикетиране на мартеници в лв. и евро”, „билро за 80лв геимарско”.

Изписването на различни продукти затруднило някои, които са се опитвали да намерят „зариадно за холалеи”, „кихнески рубот 3 в1” или „марятонки”, като тази година тротинетките са били едно временно и популярни, и предизвикателство – „еречическа трутиненка“, „друтинетки“.

И след като онлайн може да се намери почти всичко, има хора, които са потърсили „инстамозък”, „гласувалки”, „маша за цъвки” и „бръмбазък“.

Вижте още от най-забавните търсения в eMAG през 2025 г., с пожелания за много усмивки и весело настроение.**

*Навсякъде е запазено е оригиналното изписване

**Пълният списък ще намерите в приложената инфографика

При нас има всичко билли айлиш британски лири българщина васил найденов легнал полицай дърводелец джин испански ученник пълен хаус нов шофиор евтини гноми Търся точно това готини легла за тинейджър които се слагат на таван вертикален еирфрееер нинджа водомер одобрен от вик пистолет за етикетиране на мартеници в лв. и евро вибро масажор за опрашване на домати живо роботче на ток бежично занимавки в басейн батут за подчинение фонд работна заплата доктор бойчев

ТехнологиЙ разгадаем телефон ковиятура беждинни слушалки германски компютър джиесеми изъгнат монитор пляйщейшън Модерна работа… сгъваеми джапанки въже за вежди вълшебен парцал спортен стил, младежки екип за коне с сини линии - екип емка залагалка порше кристиан диоар

За новодомци електро килимче ваккумна подочидтачка за басейн градински чошми електрически шушилеи ел уфяло бебешо ьорган икуствена паума Зоопарк бебе мамутче ваксинация за гълъби добавки за буби имтерактивна катерица коткогон лабилни еднорози пуешка опашка