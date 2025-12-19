Главболгарстрой стартира диалог с водещи експортно-кредитни агенции

Срещи в Швейцария поставят началото на нови партньорства за българския строителен холдинг

С поредица от срещи в международен формат „Главболгарстрой“ постави началото на диалог с експортни агенции, подпомагащи износа на специализирани технологии, стоки и услуги от водещи икономики. Първата от тях се проведе с швейцарската експортно-кредитна агенция SERV, като в разговорите участваха и представители на един от водещите американски технологични концерни - General Electric.

В рамките на проведените с „Главболгарстрой“ разговори се обсъдиха съществуващите възможности за осигуряване на дългосрочно, устойчиво и пазарно финансиране за мащабни инфраструктурни проекти от национално и регионално значение. Основният фокус бе върху създаването на рамки за финансово структуриране, които да позволят на Възложителите – както публични, така и частни инвеститори – да получат достъп до конкурентно дългосрочно финансиране, подкрепено от европейски експортно-кредитни механизми. Обсъдени бяха различни модели за застраховане и гарантиране на рисковете, както и възможности за комбиниране на тези инструменти с търговско банково финансиране.

По време на срещата страните обмениха виждания относно ролята на експортно-кредитните агенции в подкрепата на стратегически инфраструктурни проекти, както и приложимостта на тези решения в България и региона на Югоизточна Европа при изпълнението на мащабни проекти от различни сектори на икономиката. Представителите на „Главболгарстрой“ подчертаха, че достъпът на Възложителите до предвидимо и дългосрочно финансиране е ключов фактор за успешната реализация на сложни инфраструктурни проекти, които имат съществен принос за икономическото развитие, регионалната свързаност и енергийна ефективност и сигурност. Темата за България е изключително актуална и с оглед съществуващите към момента тенденции на пазара и изпитвани бюджетни ограничения, които забавят или възпрепятстват напълно реализирането на ключови проекти за регионална енергийна/ транспортна свързаност и индустриално развитие.

(отдясно наляво) Самюел Маршал, старши мениджър „Продажби“, GE Vernova; Карстен Бьолер, ръководител „Проектно финансиране и инфраструктура“, Швейцарска експортно-застрахователна агенция (SERV); Калин Пешов, председател на Управителния съвет на ,,Главболгарстрой Холдинг“; Марко Апалони, старши вицепрезидент „Капиталови пазари и финансови услуги“, GE Vernova; Пламена Ненкова, заместник изпълнителен директор „Международни отношения и бизнес развитие“, ,,Главболгарстрой Холдинг“; Емил Ангелов, главен изпълнителен директор на ,,Главболгарстрой Холдинг“; Андон Ичев, главен изпълнителен директор, Blue Bird Energy

Проведената среща с швейцарската експортна агенция e реална стъпка към създаване на стабилна финансова основа за реализиране на проекти с дългосрочен обществен и икономически ефект. Цел на групата на „Главболгарстрой“ е да подпомогне възложителите, не само с технически опит и експертиза, но и с достъп до утвърдени финансови решения на европейско и глобално ниво.

Дискусиите са част от по-широката стратегия на компанията за активно партньорство с международни финансови институции и експортно-кредитни агенции, с цел подкрепа на различни възложители в България и региона и повишаване на инвестиционната привлекателност на ключови проекти.

Срещите с експортно-кредитните агенции ще продължат и през 2026 г., като в рамките на тях ще бъдат разгледани конкретни проектни възможности и потенциални структури за финансиране.

…………….

Швейцарската държавна експортнa кредитна агенция (официално „Schweizerische Exportrisikoversicherung“ - SERV) със седалище в Цюрих, подпомага износа на произведени в Швейцария стоки, технологии и услуги. Създадена е през 2007 г. като наследник на предишната швейцарска институция за експортно застраховане (ERG), с цел модернизиране и разширяване на държавната подкрепа за износа на швейцарски компании. Целта й е да насърчава конкурентоспособността на швейцарската икономика, като съхранява и създава работни места в страната.