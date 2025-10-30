Специализирани зони и още повече бизнес възможности на Международните хранителни изложения

Още повече перспективи за бизнеса в хранително-вкусовия сектор ще предложат от 12 до 15 ноември Международните хранителни изложения в Интер Експо Център. За първи път в МЕСОМАНИЯ, ПЪТЯТ НА МЛЯКОТО, БУЛПЕК, ИНТЕРФУД&ДРИНК и Wine&Spirits Show се разгръщат платформите HOT RELEASE EXPO, DIGITAL BOX и МАTCHMAKING PLATFORM, съобщават организаторите на международният формат, който е ключов за хранително-вкусовия сектор на Балканите и Източна Европа. Това се случва само 2 месеца преди хорека изложението СИХРЕ.

Международните хранителни изложения ще съберат производители, дистрибутори, търговци, представители на технологични компании, търговски вериги, складови бази, опаковъчни и преработващи предприятия, логистични центрове, фирми. Те ще открият машини, технологии за производство, преработка и съхранение, роботизирани, опаковъчни, транспортни, логистични и дигитални решения, софтуер, специализирано лабораторно и складово оборудване, подови покрития, суровини, консумативи, почистващи системи и др. Билетите са достъпни на www.iec.urboapp.com, а от 12 до 15 ноември и на касите на Интер Експо Център.

HOT RELEASE EXPO – за най-новите продукти на пазара

В HOT RELEASE EXPO изложителите представят най-новите си предложения, излезли на пазара през 2025 г. Продуктите се аранжират в специална зона, привличайки интереса на публиката.

DIGITAL BOX – платформата на дигиталната Вселена

В DIGITAL BOX компаниите разгръщат потенциала на дигиталното пространство за ХВП. Представят се идеи за маркетиране, брандинг, онлайн реклама, софтуер, технологии за анализ на данни и др.

Двустранните бизнес срещи от следващо ниво

МАTCHMAKING PLATFORM е новата дигитална платформа за договаряне, която Интер Експо Център представя. Изложителите ще могат да установяват селективно контакти с посетители, да презентират продукти и подготвят предварителни оферти към контрагентите си, които са част от цялостната екосистемата на изложението. Така се предоставя нова перспектива за бърз и ефективен трансфер на информация и технологии за още по-ефикасно участие в търговското изложение.

Събития за храната и здравето, пица шампионат, благотворителен формат и още много

Освен възможности за бизнеса, Международните хранителни изложения дават възможност за професионално усъвършенстване и идейно надграждане чрез съпътстващата програма. Форумът Храна и здраве ни среща със специалисти, Международният пица шампионат - с топ-пицари, ще се проведе благотворителното събитие "Деца помагат на деца".

Ценителите на вкусовете отново ще могат да посетят БулевАРТ на вкусовете и дегустационното соаре "Хляб, вино и малко шоколад" и др. Най-добрите продукти и компании ще бъдат отличени с наградите Приз Пак, конкурсът "Златен медал" и др.

МЕСОМАНИЯ, ПЪТЯТ НА МЛЯКОТО, БУЛПЕК, ИНТЕРФУД&ДРИНК и Wine&Spirits Show се провеждат от 12 до 15 ноември, а само два месеца по-късно, от 27 до 30 януари 2026 г., в Интер Експо Център предстои изложението СИХРЕ, което прави 360-градусов преглед на хорека сектора в България. "Хорека и ХВП са тясно свързани индустрии, затова проследяването на иновациите и тенденциите по време на Международните хранителни изложения е стратегическо и за двата бранша", споделят организаторите.