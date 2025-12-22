Стармър и Тръмп обсъдиха пътя към справедлив и траен мир в Украйна

Кабинетът подаде оставка:

Британският премиер Киър Стармър обсъди усилията за постигане на "справедлив и траен край" на войната в Украйна с президента на САЩ Доналд Тръмп, съобщи канцеларията на Стармър, цитирана от Ройтерс. "Двамата лидери започнаха с размисли за войната в Украйна", се казва в изявлението на канцеларията на британския премиер, като се добавя, че те са обсъдили работата на така наречената "Коалиция на желаещите" – страните, които са се ангажирали да подкрепят Украйна.

"Премиерът информира за работата на Коалицията на желаещите за подкрепа на всяко мирно споразумение и за осигуряване на справедливо и трайно прекратяване на военните действия", се казва още в изявлението.

Американски преговарящи се срещнаха в събота с руски официални представители в пореден кръг на преговорите, целящи да сложат край на конфликта. Администрацията на Тръмп се опитва да убеди Русия и Украйна да сключат споразумение.

Срещата в Маями последва преговорите на САЩ в петък с украински и европейски официални представители.

В изявлението на "Даунинг Стрийт" се посочва още, че Стармър и Тръмп са обсъдили назначаването на Крисчън Търнър за посланик в САЩ, след като неговият предшественик Питър Манделсън беше уволнен, след като стана ясно, че е изпращал имейли, в които изразява подкрепа за осъдения сексуален престъпник Джефри Епстийн.

