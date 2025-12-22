Кой има имен ден днес, 22 декември 2025 г. Честито!

Кабинетът подаде оставка:

На 22 декември 2025 г. имен ден празнуват всички, които носят името Анастасия, Ася, Сийка, Сия. Великомъченица Анастасия е покровителка на аптекари и лекари. Анастасия е известна с това, че се е опитвала да помага на страдащите – носела е храна и дрехи на затворниците, на просяците е давала хляб лекувала е болестите на болните, превързвала е кървящите рани на ранените. Макар и популярна сред хората, тя е осъдена на смърт по време на масовите преследвания на християните при император Диоклециан. В народните представи на българите светицата се е превърнала в своеобразно олицетворение на смъртта.

Честит имен ден! Нека името ти и твоята закрилница ти донесат здраве, щастие и успехи! Бъди винаги усмихната, обичана и заобиколена от верни приятели!

Честит празник! Да се почита името ти, да си ценен и уважаван човек! Всичко, което пожелаеш и е най-добро за теб да се случи в точния момент и по начина, по който си го представяш!  

Честит празник! Бъди бляскава и неповторима, точно каквито ще са и дните ти занапред! Нека всичко лошо остане в миналото и ти върви по вода във всяко твое начинание! Весело празнуване!

Честит имен ден! Бъди, здрава, обичана, уважавана и вдъхновена! Нека всяка твоя мисъл бъде пътеводна светлина към успеха ти, а всяко преживяване да е изпълнено с любов и щастие! 

 

