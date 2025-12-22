Премахнати снимки от досиетата "Епстийн" разгневиха демократите в САЩ

Много файлове, сред които и снимка на президента на САЩ Доналд Тръмп, са били свалени от "Досиетата Ептийн" от Министерството на правосъдието поради молба на жертвите, които присъстват на тях. Това е заявил заместник-главният прокурор Тод Бланш, цитиран от BBC. Бланш заяви, че снимката, която включва Тръмп, показва и жени, като отхвърли критиките, че премахването е свързано с президента. Още: Властите в САЩ започнаха публикуването на документи по делото "Епстийн"

Какво още се прикрива?

Снимка: Getty images

Поне 13 файла от хилядите, публикувани на уебсайта на Министерството на правосъдието в петък, са изчезнали без обяснение до събота.

Още: Демократи обвиняват Министерството на правосъдието на САЩ в изтриване на файл от досиетата "Епстийн"

Демократите в Комисията по надзор на Камарата на представителите поставиха под въпрос обясненията. В публикация в социалните медии те попитаха главния прокурор Пам Бонди: "Какво още се прикрива?"

Тръмп последователно отрича всякакви нарушения във връзка с Епстийн и не е бил обвинен в никакви престъпления от жертвите. Министерството на правосъдието също е критикувано, че не е публикувало всички файлове до крайния срок в петък, както е предвидено в закона.

Конгресменът Томас Маси, републиканец от Кентъки, който ръководеше инициативата за публикуване на файловете, заяви, че е разочарован от реакцията на администрацията на Тръмп и че фокусът му е да постигне справедливост за жертвите.

Той каза, че изготвя обвинения за неуважение към съда срещу главния прокурор.

Още: Демократите в Конгреса на САЩ показаха нови снимки по делото "Епстийн"