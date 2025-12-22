Лайфстайл:

Премахнати снимки от досиетата "Епстийн" разгневиха демократите в САЩ

22 декември 2025, 06:04 часа 269 прочитания 0 коментара
Премахнати снимки от досиетата "Епстийн" разгневиха демократите в САЩ

Много файлове, сред които и снимка на президента на САЩ Доналд Тръмп, са били свалени от "Досиетата Ептийн" от Министерството на правосъдието поради молба на жертвите, които присъстват на тях. Това е заявил заместник-главният прокурор Тод Бланш, цитиран от BBC. Бланш заяви, че снимката, която включва Тръмп, показва и жени, като отхвърли критиките, че премахването е свързано с президента. Още: Властите в САЩ започнаха публикуването на документи по делото "Епстийн"

Какво още се прикрива?

Снимка: Getty images

Поне 13 файла от хилядите, публикувани на уебсайта на Министерството на правосъдието в петък, са изчезнали без обяснение до събота.

Още: Демократи обвиняват Министерството на правосъдието на САЩ в изтриване на файл от досиетата "Епстийн"

Демократите в Комисията по надзор на Камарата на представителите поставиха под въпрос обясненията. В публикация в социалните медии те попитаха главния прокурор Пам Бонди: "Какво още се прикрива?"

Независими и обективни новини - Actualno.com ги представя и във Viber! Последвайте ни тук!

Тръмп последователно отрича всякакви нарушения във връзка с Епстийн и не е бил обвинен в никакви престъпления от жертвите. Министерството на правосъдието също е критикувано, че не е публикувало всички файлове до крайния срок в петък, както е предвидено в закона.

Конгресменът Томас Маси, републиканец от Кентъки, който ръководеше инициативата за публикуване на файловете, заяви, че е разочарован от реакцията на администрацията на Тръмп и че фокусът му е да постигне справедливост за жертвите.

Той каза, че изготвя обвинения за неуважение към съда срещу главния прокурор.

Още: Демократите в Конгреса на САЩ показаха нови снимки по делото "Епстийн"

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Антон Иванов
Антон Иванов Отговорен редактор
Доналд Тръмп Досиета САЩ Джефри Епстийн
Още от Америка
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес