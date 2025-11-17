Войната в Украйна:

Еквадор не иска военни бази на САЩ: Резултатите от референдума

17 ноември 2025, 06:10 часа 220 прочитания 0 коментара
Еквадор не иска да се завърнат военните бази на САЩ в страната. Това показват резултатите от частично преброяване на повече от една трета от гласовете на произведения снощи референдум, предаде Ройтерс. Друго предложение за свикване на събрание за ревизия на конституцията е отхвърлено от 61% от гласувалите при 36% преброени гласове. Ако двете предложения бъдат отхвърлени, това би било удар за президента Даниел Нобоа, който подкрепи и двете мерки. 

Какво иска президентът на Еквадор?

Снимка: Getty Images

Според Нобоа чуждестранното сътрудничество, включително споделените или чуждестранни бази в страната, е от централно значение за борбата с организираната престъпност. 

Според него настоящата Конституция на Еквадор, изготвена от бившия ляв президент Рафаел Кореа, трябва да бъде ревизирана, за да отразява новата реалност в страната.

Припомняме, че в историята си Съединените щати са имали на два пъти свои бази в Еквадор – първият път е по време на Втората световна война, и още веднъж в периода между 1999 и 2009 г., преди тогавашният еквадорски президент Рафаел Корея да ги прогони от страната.

Държавният секретар на САЩ Марко Рубио, както и министърката по вътрешна сигурност Кристи Ноем са заявявали интереса на администрацията на Тръмп отново да има позиционирани американски бази на територията на Еквадор, определяйки местоположението на страната като „страгически ключово“ в този регион.

По време на свое посещение в столицата Кито Рубио заяви, че „ако бъдат поканени“, ще го обмислят, тъй като мястото е изключително стратегическо в борбата на Вашингтон срещу „наркотероризма“ и незаконния риболов.

Според настоящия президент на Еквадор Даниел Нобоа бившият държавен глава Корея е допуснал грешка, прогонвайки американските военни от страната, като по този начин я е предал в ръцете на „наркотрафикантите“ под претекста за „възстановяване на суверенитета“, информира ЕФЕ.

Антон Иванов
Антон Иванов Отговорен редактор
Еквадор Военни бази референдум американски военни бази
