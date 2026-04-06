Какво ще ядат астронавтите на Артемида II: НАСА разсекрети менюто им

НАСА официално разкри подробности за диетата на четиримата астронавти, които ще се впуснат в историческата 10-дневна мисия Aртемида II около Луната.

Меню на астронавтите на Артемида 2

На борда на космическия кораб „Орион“ екипажът ще се наслади на строго регулирано, но разнообразно меню. То включва макарони със сирене, говеждо филе, ядки, термично обработени зеленчуци и плодове.

Екипажът получи и точно 58 тортили. Десертът също не е пропуснат: анкета показа, че любимото лакомство на астронавтите са бисквитките. За да се осигури разнообразие към храненията си в условия на нулева гравитация, на борда ще има пет различни люти соса. Всеки член на екипажа ще има право и на две ароматизирани напитки на ден, включително кафе и чай.

Първи проблем с мисията Артемида II: Какво се случи?

В менюто на мисията Artemis II няма никакви пресни плодове и зеленчуци. Това е така, защото космическият кораб Orion не е оборудван с хладилна система, отбелязва ABC13. Цялата храна трябва да се съхранява безопасно на стайна температура по време на целия полет. По време на мисията няма да се осигуряват допълнителни хранителни запаси.

Освен дългия срок на годност, има и друго критично изискване - храната не трябва да се рони, за да не се разпръскват малки частици из кабината и да не попаднат в оборудването.

Как ще се приготвя храната в орбита?

Цялата храна на борда е готова за консумация, термостабилизирана или лиофилизирана. Астронавтите ще използват специален диспенсър за питейна вода, за да я приготвят. За да затопли обяда или вечерята си, екипажът ще разполага с компактен нагревател. Това устройство е с формата на обикновено куфарче.

Интересното е, че астронавтите са създали свое собствено меню. По време на наземното обучение те лично са дегустирали и оценявали всички ястия, предлагани им от експерти по космическо хранене.

Астронавтите от Артемида II откриха нещо неочаквано на Луната още с пристигането си

Припомняме, че първата мисия в дълбокия космос с напълно функционална тоалетна се сблъска с неочаквано предизвикателство. Малко след излитане кипажът съобщи за неизправност в космическата тоалетна - иновативната Универсална система за управление на отпадъците. Астронавтите вече се сблъскаха с този проблем. Веднага след навлизането в орбита, екипажът откри, че помпата на системата не работи. Тогава се установи, че причината е недостатъчно количество вода за изстрелването. След добавяне на вода, системата бързо възобновява функционирането си.

Поради временна повреда на тоалетната, астронавтите бяха принудени да прибегнат до алтернативни средства, подобни на използваните по време на мисиите Аполо. По онова време астронавтите не разполагаха с подходящи санитарни системи и използваха специални торби за отпадъци, което често причиняваше дискомфорт.

