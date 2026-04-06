Ливърпул привлича "следващия Ерлинг Холанд" в нова главозамайваща сделка за 100 милиона евро

Ливърпул се готви да се състезава с Арсенал и Манчестър Юнайтед в надпреварата за високо ценен играч, сравним с Ерлинг Холанд от Манчестър Сити, пише SportBible. Той се очаква да бъде наследник на Мо Салах на „Анфийлд“, тъй като египтянинът ще напусне клуба след края на сезона. Няколко имена от световна класа са свързвани с трансфер в Ливърпул, включително Майкъл Олисе от Байерн Мюнхен, Франсиско Консейсао от Ювентус и Брадли Баркола от Пари Сен Жермен, но друг, по-малко известен играч може да запълни празнината след напускането на Салах.

Ливърпул се насочва към 19-годишния Ян Диоманде от РБ Лайпциг

Ливърпул проявява интерес към Ян Диоманде от РБ Лайпциг, като 19-годишният състезател от Кот д'Ивоар привлича вниманието и на съперниците от Висшата лига Арсенал и Манчестър Юнайтед. Крилото пристигна в Лайпциг от испанския Леганес миналото лято и се адаптира добре към живота в Бундеслигата, отбелязвайки 10 гола и 7 асистенции в 27 мача в елита, като помогна на отбора си да заеме третото място зад Байерн Мюнхен и Борусия Дортмунд.

Сравняван с Холанд и считан за голям талант: Диоманде е оценяван на 100 млн. евро

Според TeamTalk, групата „Ред Бул“ разглежда младия талант като най-обещаващия играч, представлявал организацията от времето на Холанд, който играеше за РБ Залцбург през сезон 2019/20. Според информациите, Лайпциг оценява играча, който има договор с клуба до 2030 г., на 87,3 милиона паунда –(100 млн. евро). Освен споменатия интерес от Висшата лига, европейският шампион Пари Сен Жермен също следи ситуацията около играча, а Байерн Мюнхен също проявява интерес, но е малко вероятно да отговори на високата цена, която искат германските колеги.

Барселона също оценява високо Диоманде, въпреки че, подобно на Байерн, е малко вероятно да отговори на исканата цена на Лайпциг. През март мениджърът на Ливърпул Арне Слот обясни, че трансферната политика на клуба това лято ще продължи да следва тенденцията на „червените“ да привличат млади играчи, а не утвърдени звезди от Висшата лига - и изглежда, че Диоманде отговаря на този профил.

