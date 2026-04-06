Културното министерство и "Будни читалища" с оперативни мерки на политическо и експертно ниво

Министърът на културата Найден Тодоров проведе втора работна среща с представители на неформалната общност "Будни читалища". Срещата потвърди превръщането на диалога в постоянен и по-оперативен, като вече обхваща както политическото, така и експертното ниво на министерството. В разговорите се включиха заместник-министър Александър Трайков и експерти от отдел "Регионални дейности", което гарантира още по-голяма устойчивост и приемственост в работата по натрупаните проблеми в сектора.

Ключови акценти и предприети действия

Министерството на културата (МК) е заявило, че прави всичко възможно да осигури допълнителни средства за спешно изчистване на всички плащания по програмата "Българските библиотеки - съвременни центрове за четене и информираност" за 2025 г.

В допълнение, представителите на "Будни читалища" са настояли в следващ редовен бюджет приоритет да бъдат възстановяването на Програма "Читалища", повишаване на стандарта за субсидирана бройка и осигуряването на 63-те нови бройки, които първо са били обещани, а после отменени от предишното правителство.

Поради липса на осигурено финансиране за национален културен календар, МК полага огромни усилия за текущо обезпечаване на събитията до средата на годината. За проектите след този период ще е необходимо приемането на нов държавен бюджет е станало ясно на проведената среща.

Министър Найден Тодоров е потвърдил, че в най-скоро време ще свика Националния съвет за читалищно дело и Националния съвет за библиотечно дело, като в състава им ще бъдат включени и представители на "Будни читалища".

Министърът е отворил дискусия за групиране на читалищата според техния специфичен потенциал и дейност. Целта е по-целенасочено финансиране, включително през Национален фонд "Култура", и стимулиране на партньорства с независимия културен сектор. Представителите на общността са подчертали, че тези въпроси трябва да бъдат обсъдени широко, като се запази сигурността на базисното финансиране чрез субсидираните бройки.

"Нашата цел е да разберем специфичния потенциал и силните страни на различните читалища, за да може финансирането за тях да бъде по-значително, по-целенасочено и по-ефективно. Навлизаме във фаза на конкретика, за да изработим работещи механизми заедно с хората от читалищната общност", заяви министър Найден Тодоров.

Договорени са две нови работни срещи до края на месеца – една на политическо ниво с Министъра на културата и една оперативна с ръководството на отдел "Регионални дейности". Междувременно страните продължават активната размяна на документи и стратегически предложения.