Трима кандидати за преместване на трамвайното трасе от бул. "Скобелев"

Три компании са подали документи и искат да преместят трамвайното трасе по бул. "Ген. М. Д. Скобелев" между Петте кьошета и бул. "Витоша". Това са "Трейс Груп Холд" АД, обединението "Геопът Скобелев" и "Инмат София". Проектът трябва да реши дългогодишен проблем с минаващото в непосредствена близост до жилищните сгради трамваи.

Какво се предвижда?

В края на февруари Столична община обявява процедура за избор на изпълнител за реализиране на новото трасе. Избраният изпълнител ще трябва да подготви работен проект на базата на идеен и да изпълни строителството.

Новото решение за трамвайното трасе по бул. “Ген. М. Д. Скобелев“ е с обща дължина 430 м. Участъкът обхваща трасето от бул. „Хр. Ботев“, началото на тунела при НДК и до бул. „Витоша“.

Техническото решение за трамвайното трасе, одобрено от Столичния общински съвет, предвижда изграждане на стоманобетонна рампа над южното направление на трамвайното трасе и остава най-оптималният вариант за изместване на трасето и удовлетворяване на живущит.

Проектът предвижда преместване на трамвайното трасе. То ще бъде изведено надземно и ще преминава върху новоизградена стоманобетонова конструкция. Съществуващият релсов път до началото на тунела ще бъде демонтиран.

Прогнозната стойност на поръчката е 6 210 000 лв. без ДДС.

Трасето по бул. "Скобелев" беше изградено временно през 2010 г. във връзка със строителството на метрото. От тогава до сега шумът и вибрациите многократно принуждаваха живеещите да протестират и да искат преместването му. Миналата година гражданите спечелиха колективният иск, заведен срещу общината. Решението на съда задължава местната власт да премахне трасето в едногодишен срок.