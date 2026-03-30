Четирима астронавти заминават за Луната. Кои са те? (ВИДЕО)

30 март 2026, 21:37 часа 392 прочитания 0 коментара
Снимка: NASA Artemis/Facebook
Четирима астронавти заминават за Луната. Кои са те? (ВИДЕО)

"Артемида II" ще отбележи повратна точка в космическите изследвания. Четирима астронавти ще обиколят Луната и ще се завърнат на Земята в рамките на полет с продължителност около 10 дни, като това ще бъде първата пилотирана мисия по програмата "Артемида" и най-голямата крачка към завръщането на човека на Луната от времето на програмата "Аполо".

Изстрелването е насрочено за април 2026 г. от Космическия център "Кенеди" с помощта на мощната ракета "Space Launch System" (SLS) и космическия кораб "Орион", който е проектиран да превозва хора в мисии в дълбокия Космос.

Исторически и разнообразен екипаж

Мисията ще включва международен екипаж, воден от Рийд Уайзман, който ще изпълнява функциите на командир. Към него ще се присъединят пилотът Виктор Глоувър и специалистите по мисията Кристина Кох и Джереми Хансен. Така в историята ще влезе първият канадец, обиколил Луната, представляващ Канадската космическа агенция.

Всеки член на екипажа притежава богат опит: от продължителни мисии на Международната космическа станция до военни тестови полети и исторически космически разходки.

Целта: подготовка за завръщането на Луната и достигане на Марс

"Артемида II" няма да кацне на Луната, но ще бъде от ключово значение за тестването на всички системи в реални условия на дълбокия Космос. Екипажът ще провери системите за поддържане на живота, навигацията и комуникациите на космическия кораб "Орион" в неблагоприятна среда извън орбитата на Земята.

Тази мисия е решаваща стъпка за бъдещи операции, особено за "Артемида III", чиято цел е отново да кацнат астронавти на лунната повърхност.

Тя е и част от по-широката стратегия на НАСА за установяване на устойчиво присъствие на Луната като предшественик на човешките мисии до Марс.

Нова глава в космическите изследвания

Повече от половин век след последните пилотирани полети до Луната, "Артемида II" символизира завръщането на човечеството в дълбокия Космос. Тя представлява не само технологично постижение, но и международно усилие, което предефинира бъдещето на изследванията.

С разнообразен екипаж, най-съвременна технология и цели, които надхвърлят орбитата на Земята, тази мисия обещава да отвори вратата към нова ера: тази на постоянно човешко присъствие извън Земята, пише "Marca".

Яна Баярова
Яна Баярова Отговорен редактор
