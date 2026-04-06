Магнитни бури през седмицата 6-12 април 2026 г. Прогноза от САЩ (ГРАФИКА)

06 април 2026, 9:59 часа 510 прочитания 0 коментара
Магнитни бури през седмицата 6-12 април 2026 г. Прогноза от САЩ (ГРАФИКА)

През новата седмица от 6 до 12 април 2026 г. не се очаква да има дни със силни магнитни бури. Според прогнозата на Meteoagent стойността на Кр индекса на 6 април ще бъде от степен 3,6, а по данни на Центъра за прогнозиране на космическото време към Националната администрация за океаните и атмосферата на САЩ за същия ден стойността на показателя ще е 3. 

Прогнозата

Според информацията на сайта Meteoagent в понеделник, 6 април 2026 г., стойността на Кр индексът ще е 3,6. Това е повишена геомагнитната активност и може предизвика проблеми при метеочувствителните хора и тези със сърдечносъдови заболявания.  Слънчевите изригвания и магнитните бури са напаст. Но дори да сте метеозависими, има лесен път за справяне с проблема

Магнитни бури в периода 06.04.26 - 12.04.26

Според прогнозните данни на учените от Центъра за прогнозиране на космическото време към Националната администрация за океаните и атмосферата на САЩ на 11 април 2026 г. стойността на Кр индекса ще е - 5. Това може да доведе до здравословни неразположения при метеочувствителните хора. Тази прогноза не е окончателна и търпи промени в различните дни.

Пълната прогноза!

2026 Apr 06 - 3

2026 Apr 07 - 3

2026 Apr 08 - 2

2026 Apr 09 - 2

2026 Apr 10 - 4

2026 Apr 11 - 5

2026 Apr 12 - 4

Евгения Чаушева
Евгения Чаушева Отговорен редактор
