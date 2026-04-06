Исторически момент: "Артемида II" се готви за прелитане около Луната (ВИДЕО)

06 април 2026, 6:33 часа 225 прочитания 0 коментара
Снимка: Getty Images
Астронавтите от мисията "Артемида II" на НАСА се приближаваха в неделя до исторически момент - прелитане около Луната, първото от 1972 г. насам. Екипажът от трима американци и един канадец се очаква да постави рекорд за най-голямо отдалечаване от Земята от всеки човек досега. ОЩЕ: Поздрав от Артемида II: Лунните астронавти изпратиха първи кадри от космическото пътешествие (ВИДЕО)

Мисията е съпроводена от редица исторически първенства. Виктор Гловър ще стане първият чернокож, обиколил Луната, Кристина Кох - първата жена, а канадецът Джереми Хансен - първият неамериканец, постигнал това. Прелитането, очаквано в понеделник, ще завърши с рядко зрелище - слънчево затъмнение, при което астронавтите ще наблюдават слънчевата корона зад лунния диск.

Екипажът вече регистрира научен успех - астронавтите наблюдаваха с невъоръжено око целия басейн Ориентале на лунната повърхност за първи път в историята. "Много е впечатляващ и човешки очи не бяха виждали този кратер преди", заяви Кристина Кох по време на сесия с въпроси и отговори с канадски деца, организирана от Канадската космическа агенция.

На борда астронавтите тестват и скафандрите от системата "Ориън" за оцеляване на екипажа (ОСОЕ) - оранжеви скафандри, носени при изстрелване, влизане в атмосферата и извънредни ситуации, способни да осигурят до шест дни въздух. Те са първите хора, изпробвали тези скафандри в космоса. Директорът на НАСА Джаред Айзъкман подчерта, че данните от мисията са „изключително важни" за подготовката на "Артемида II" през 2027 г. и за лунното кацане с "Артемида 4" през 2028 г. 

Виолета Иванова Отговорен редактор
НАСА Луната Артемида II
